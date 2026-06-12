Nisan'da Tavuk Yumurtası Üretimi %18,9 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nisan'da Tavuk Yumurtası Üretimi %18,9 Arttı

12.06.2026 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK verilerine göre, nisan ayında tavuk yumurtası üretimi 1,84 milyar adede çıktı.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, tavuk yumurtası üretimi nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,9 artarak 1 milyar 844 milyon 973 bin adede ulaştı.

TÜİK, Nisan 2026 dönemine ilişkin Kümes Hayvancılığı Üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, nisan ayında tavuk yumurtası üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,9 artarak 1 milyar 844 milyon 973 bin adet olarak gerçekleşti. Tavuk eti üretimi aynı dönemde yüzde 0,5 azalarak 236 bin 310 ton olurken, kesilen tavuk sayısı da yüzde 0,2 düşüşle 127 milyon 357 bin adet olarak kaydedildi.

Ocak-nisan dönemini kapsayan dört aylık süreçte ise tavuk yumurtası üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,3 artarak 7 milyar 488 milyon 479 bin adede yükseldi. Aynı dönemde kesilen tavuk sayısı yüzde 3,1 artışla 504 milyon 197 bin adede çıkarken, tavuk eti üretimi yüzde 1,6 artarak 934 bin 960 ton oldu.

TAVUK ETİ ÜRETİMİ AYLIK BAZDA ARTTI

TÜİK verilerine göre, tavuk eti üretimi aylık bazda yükseldi. Mart ayında 232 bin 63 ton olan tavuk eti üretimi, nisan ayında yüzde 1,8 artarak 236 bin 310 ton olarak gerçekleşti. Tavuk yumurtası üretiminde ise aylık bazda düşüş görüldü. Bir önceki ay 1 milyar 920 milyon 705 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi, nisan ayında yüzde 3,9 azalarak 1 milyar 844 milyon 973 bin adet oldu.

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Tavuk Yumurtası, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nisan'da Tavuk Yumurtası Üretimi %18,9 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Berçem Bozkır Berçem Bozkır:
    yüzde 18,9 artış demek ne! pazar ağına baksan yumurtaya eline korkarsın! güvenlik kontrolü yok mu bunlarda! üretim artsın da kalitesi artsın bari! bir de bu rakamlar gerçekten doğru mu bilmiyorum ya 0 0 Yanıtla
  • Ebru Deniz Ebru Deniz:
    eski dönemlerde bu kadar sayı olmadan çiftçi rahat yaşardı şimdi milyar milyar hesapla da yetişemiyoruz 0 0 Yanıtla
  • Sevgi Çiftyürek Sevgi Çiftyürek:
    bunlar hep istatistik oyunu işte ne kadar artış olursa olsun market raflarında yok yine aynı fiyat ödüyoruz halkın cebinden çıkan para artıyor üretim artıyor ama işçi maaşları artmıyor garip değil mi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37’de sabit bıraktı Merkez Bankası politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı
Nureddin Nebati’den İbrahim Tatlıses’i hastanede ziyaret etti İşte son hali Nureddin Nebati'den İbrahim Tatlıses'i hastanede ziyaret etti! İşte son hali
Dünya Kupası öncesi kriz Saatler kala yasakladılar Dünya Kupası öncesi kriz! Saatler kala yasakladılar
TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz
Aziz Yıldırım’dan kızına yüzen saray Aziz Yıldırım'dan kızına yüzen saray
Altın yatırımcılarına “toplayın“ çağrısı Altın yatırımcılarına "toplayın" çağrısı

11:53
A Milli Takım’ı çok hafife aldı Avustralyalı futbolcudan olay sözler
A Milli Takım'ı çok hafife aldı! Avustralyalı futbolcudan olay sözler
11:27
Muharrem İnce’den Özel’i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi
Muharrem İnce'den Özel'i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi?
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
11:10
Vatan Bilgisayar’ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
11:05
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
10:40
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 11:58:18. #7.12#
SON DAKİKA: Nisan'da Tavuk Yumurtası Üretimi %18,9 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.