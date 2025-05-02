Nisan Gıda Enflasyonu Yüzde 2,68 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Nisan Gıda Enflasyonu Yüzde 2,68 Arttı

TEPAV verilerine göre nisan ayında gıda enflasyonu yıllık yüzde 30, aylık yüzde 2,68 arttı.

02.05.2025 11:40
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(ANKARA) - Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV) Gıda Fiyat Endeksi (TEGE) verilerine göre, nisan ayında aylık gıda enflasyonu yüzde 2,68 arttı.

TEPAV Gıda Fiyat Endeksi, 2025 yılı Nisan ayına ilişkin verileri açıklandı. Buna göre, nisan ayında gıda enflasyonu yüzde 2,68 oranında arttı. Yıllık artış yüzde 30 olurken yılbaşından itibaren artış da yüzde 14,2 oldu.

Nisan ayında taze meyve ve sebze kategorisinde fiyatı en çok düşen ürünler çilek, patlıcan ve salatalık olurken karnabahar, limon ve roka fiyatlarında yüksek artışlar gözlendi. Taze meyve ve sebze kategorisi dışındaki ürünlerde ise en fazla fiyat artışı balık, hazır çorbalar ile yumurtada gerçekleşirken sirke, zeytin ve baklavada da fiyat düşüşleri tespit edildi.

1-30 Nisan 2025 dönemi için 2 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla diğer kuruluşlar tarafından hesaplanan gıda enflasyonu TÜRK-İŞ mutfak enflasyonu ile yüzde 1,78, İTO İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi (İTÜFE) ile yüzde 1,57 ve İTO Ücretliler Geçinme Endeksi (ÜGE) ile yüzde 2,62 oldu.

Nisan ayı itibariyle yıllık gıda enflasyonu TEGE ile yüzde 30, TÜRK-İŞ mutfak enflasyonu ile yüzde 35,6, İTÜFE ile yüzde 41,6 ve ÜGE ile yüzde 39,1 olarak hesaplandı.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Finans, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nisan Gıda Enflasyonu Yüzde 2,68 Arttı - Son Dakika

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