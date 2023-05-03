Nisan ayında fiyatı en fazla artan ürün kuzu eti olurken, en büyük düşüş elektrikte oldu - Son Dakika
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Nisan ayında fiyatı en fazla artan ürün kuzu eti olurken, en büyük düşüş elektrikte oldu

03.05.2023 16:40

Tüketici fiyatları bazında nisan ayında en fazla fiyat artışı yüzde 21,47 seviyelerindeki kuzu etinde gerçekleşirken, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 15 ile elektrikte oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kuzu eti fiyatlarındaki artışı yüzde 13,34 ile dana eti, yüzde 12,05 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı ve yüzde 11,73 ile patates ve bazı yumru bitkilerdeki artışlar izledi.

MEYVEDEKİ ARTIŞ YÜZDE 5,13

Nisanda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 9,97 ile kümes hayvanları eti, yüzde 9,48 ile şarküteri ürünleri ve diğer et çeşitleri, yüzde 7,12 ile mücevherat, saat ve kol saatleri, yüzde 6,47 ile taze meyveler, yüzde 5,13 ile yiyecek hizmetleri, yüzde 4,57 ile kahve yer aldı.

MARGARİN'DE YÜZDE 2,89'LUK FİYAT DÜŞÜŞÜ

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 15 ile elektrikte gerçekleşti. Bunu yüzde 4,66 ile likit hidrokarbonlar, yüzde 2,89 ile margarin, yüzde 1,32 ile diğer katı ve sıvı yağlar, yüzde 1,24 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları, yüzde 1,15 ile ev ile ilgili temizlik malzemeleri, yüzde 1,14 ile şarap, yüzde 1,03 ile kuru sebze, yüzde 0,25 ile çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri izledi. En az fiyat düşüşü ise 0,13 ile yumurta ve yumurtayla ilgili ürünlerde görüldü.

İŞTE FİYAT DEĞİŞİM ORANLARI

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, nisanda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En yüksek artış gösteren temel başlıklarBir önceki aya göre değişim oranı
Kuzu eti21,47
Dana eti13,34
Kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı12,05
Patates ve bazı yumru bitkiler11,73
Kümes hayvanları eti9,97
Şarküteri ürünleri ve diğer et çeşitleri9,48
Mücevheratlar, saat ve kol saatleri7,12
Taze meyveler6,47
Yiyecek hizmetleri5,13
Kahve4,57

Geçen ay fiyatı en az artan veya en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

En az artan veya en fazla düşen temel başlıklarBir önceki aya göre değişim oranı
Elektrik-15
Likit hidrokarbonlar-4,66
Margarin-2,89
Diğer katı ve sıvı yağlar-1,32
Kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları-1,24
Ev ile ilgili temizlik malzemeleri-1,15
Şarap-1,14
Kuru sebze-1,03
Çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri-0,25
Yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler-0,13
Kaynak: AA
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Türkiye İstatistik Kurumu, Çay, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nisan ayında fiyatı en fazla artan ürün kuzu eti olurken, en büyük düşüş elektrikte oldu - Son Dakika


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