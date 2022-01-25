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Nişantaşı Koru projesi 2021'in satış lideri oldu - Son Dakika

Nişantaşı Koru projesi 2021'in satış lideri oldu

25.01.2022 11:56
Nişantaşı Koru projesi 2021'in satış lideri oldu

DAP Yapı'nın Emlak Konut GYO güvencesiyle hayata geçirdiği Nişantaşı Koru projesinin, 2021 yılında en fazla satış değeri sağlayan proje olduğu bildirildi.

DAP Yapı'nın Emlak Konut GYO güvencesiyle hayata geçirdiği Nişantaşı Koru projesinin, 2021 yılında en fazla satış değeri sağlayan proje olduğu bildirildi.

DAP Yapı'dan yapılan açıklamaya göre, "Sağlıklı evler" konsepti ile tasarlanan Nişantaşı Koru'nun KDV hariç satış değeri toplamı 1 milyar 898 milyon 625 bin TL'yi buldu. Proje, 2021 yılında en fazla satış değeri sağlayan proje oldu. Yatırım değeri açısından örnek niteliği taşıyan projede, toplam 31 bin 896,14 metrekare büyüklükte 124 bağımsız bölümün satışı yapıldı.

Nişantaşı Koru projesindeki üniteler, tamamen lüks tekne mantığıyla, malzemelerin birbiriyle uyumlu olduğu, yaşam alanlarının en verimli şekilde kullanıldığı, kalitenin ve konforun maksimumda olduğu şekilde dizayn edildi. Projede bağımsız bölüm sayısı da az tutuldu. Kat yüksekliği 5 ila 10 kat arasında sınırlandırıldı.

Nişantaşı bölgesinde Bahçe Villa ile Teras Villa konforunda tasarlanan her detayın titizlikle düşünüldüğü proje, Nişantaşı'nda lüksün ötesini yeniden tanımlıyor.

Daire büyüklüğünde teraslar

Doğanın iyileştirme gücünün ön plana çıkarıldığı Nişantaşı Koru projesinde temiz hava ve bol oksijen, daire büyüklüğünde olan teraslar, geniş salonlar, yatak odaları ve mutfaklardan evlerin içine dolacak. Başta komşusu olduğu Ihlamur Kasrı olmak üzere adeta küçük bir orman olan koru alanından gelen bol oksijen sayesinde proje, şehrin merkezinde ormanda yaşamının zindeliğini vadediyor.

60 bin metrekare koru alanına komşu olan Nişantaşı Koru projesi, lokasyon olarak Amerikan Hastanesi ile Ihlamur Kasrı arasında yer alıyor. Lüks markaların adresi olan Abdi İpekçi Caddesi'ne yaklaşık 5 dakika yürüme mesafesinde bulunan DAP Nişantaşı Koru projesi, City's Alışveriş Merkezi'ne de 300 metre yakınlıkta bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, Nişantaşı Koru projesine yoğun talep gösterildiğini belirtti.

Projenin Ormanköy'ün ardından sağlıklı ev kriterlerinin başarılı bir örneği olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kişiye özel çözümlerin yer aldığı projede, 25 dönüm arazi üzerinde sadece 160 seçkin kişinin sahip olabileceği, Ihlamur Kasrı gibi şehrin en değerli yeşil alanlarından birine komşu, hem koru hem Boğaz manzarasının birlikte yaşanabileceği yaşam alanları sağladık. Doğanın gücünden ilham aldığımız projede, müşterilerin 6'ncı katta bile Boğaz manzarasına karşı yüzebileceği sonsuzluk havuzları, hem binadan hem kendi bahçesinden giriş imkanı sağlayan bahçe villaları gibi her detayı özenle düşünülmüş, çevre dostu ve deprem güvenlikli yapılar geliştiriyoruz. DAP'ın yenilikçi vizyonuyla tasarlanan bu proje, İstanbul'umuzun gözbebeği Nişantaşı'nda, 50 yıl sonra bile değerine değer katacak ve nesilden nesile miras olarak bırakılan bir eser olacak."

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Türk Lirası, Emlak Konut, Nişantaşı, Dap Yapı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Nişantaşı Koru projesi 2021'in satış lideri oldu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Nişantaşı Koru projesi 2021'in satış lideri oldu - Son Dakika
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