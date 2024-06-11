Nizip Ticaret Borsası, 2024 yılının ilk mahsulü Antep fıstığını ödüllendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Nizip Ticaret Borsası, 2024 yılının ilk mahsulü Antep fıstığını ödüllendirdi

Nizip Ticaret Borsası, 2024 yılının ilk mahsulü Antep fıstığını ödüllendirdi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde sezonun ilk mahsulü olan boz Antep fıstığı, Nizip Ticaret Borsasına getirildi. Üretici Cuma Kaya, yarım altınla ödüllendirildi. Nizip Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Polat, Antep fıstığının üretimini teşvik etmek amacıyla her yıl ödül töreni düzenlediklerini belirtti. Erkenci tür boz Antep fıstığının doğal rengine ve tadına kavuşmasıyla üreticiler altınla ödüllendiriliyor. Çiftçileri ödüllendiren Nizip Ticaret Borsası yöneticilerine teşekkürlerini ileten Cuma Kaya, diğer çiftçilere de bereketli bir yıl diledi.

11.06.2024 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2024 yılının ilk mahsulü Antep fıstığı, Nizip Ticaret Borsasına getirildi.

Kırsal İntepe Mahallesi'nde sezonun ilk mahsulü boz Antep fıstığını borsaya getiren üretici Cuma Kaya, yarım altınla ödüllendirildi.

Nizip Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Polat, ilçenin en önemli tarımsal ürünü olan Antep fıstığının üretimini teşvik etmek amacıyla her yıl ödül töreni düzenlediklerini söyledi.

Hasat mevsiminden yaklaşık 45 gün önce olgunlaşarak doğal rengine ve tadına kavuşan erkenci tür boz Antep fıstığının üreticisinin altınla ödüllendirdiğini ifade eden Polat, "Çiftçimiz gayret etmiş çabalamış ve yılın ilk ürününü yetiştirerek bugün bizlere getirmiştir. Kıymetli üreticimizi tebrik ediyor tüm üreticilerimizin ürünlerini kazasız belasız hasat etmelerini, bolluk ve bereket içinde bir yıl geçirmelerini diliyorum." dedi.

Kaya da her sene olduğu gibi bu yıl da çiftçileri ödüllendiren Nizip Ticaret Borsası yöneticilerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Meclis Başkanı, Ahmet Polat, Gaziantep, Nizip, Borsa, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nizip Ticaret Borsası, 2024 yılının ilk mahsulü Antep fıstığını ödüllendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
20:17 Bakan Koca’dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil Bakan Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 05:13:09. #1.13#
SON DAKİKA: Nizip Ticaret Borsası, 2024 yılının ilk mahsulü Antep fıstığını ödüllendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement