Nokia, 14 bin çalışanını işten çıkaracak

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Finlandiyalı telekomünikasyon ekipmanı üreticisi Nokia işten çıkarmalara hazırlanıyor. Şirket, üçüncü çeyrekte satışlarının yüzde 20 düşmesinin ardından yeni maliyeti kısma planı kapsamında 14 bine kadar çalışanı işten çıkaracağını açıkladı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK GELİRİ 4,98 MİLYAR EURO

Şirket, Kuzey Amerika başta olmak üzere çeşitli pazarlarda 5G ekipman satışlarının yavaşlamasıyla üçüncü çeyrekte 4,98 milyar euro gelir elde etti. Şirketin satış gelirleri geçen yıl aynı dönem 6,24 milyar euro seviyesindeydi.

1,2 MİLYAR EUROLUK TASARRUF PLANI

Nokia, faaliyet kar marjını 2026'ya kadar en az yüzde 14'e çıkarmak için 800 milyon euro ile 1,2 milyar euro arasında tasarruf etmeyi planlıyor. Şirket bugün yaptığı açıklamada maliyeti kısma planı kapsamında şu anki 86 bin çalışan sayısının 72 bin-77 bin arasına ineceğini belirtti.