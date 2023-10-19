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Nokia, 14 bin çalışanını işten çıkaracak - Son Dakika

Nokia, 14 bin çalışanını işten çıkaracak

Son Güncelleme: 19.10.2023 11:22

Bir dönem telefon pazarında lider firma olan Nokia, son dönemde kemer sıkma politikası güdüyor. Satışları yüzde 20 düşen firma, tasarruf amacıyla 14 bine yakın çalışanını işten çıkaracak.

Finlandiyalı telekomünikasyon ekipmanı üreticisi Nokia işten çıkarmalara hazırlanıyor. Şirket, üçüncü çeyrekte satışlarının yüzde 20 düşmesinin ardından yeni maliyeti kısma planı kapsamında 14 bine kadar çalışanı işten çıkaracağını açıkladı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK GELİRİ 4,98 MİLYAR EURO

Şirket, Kuzey Amerika başta olmak üzere çeşitli pazarlarda 5G ekipman satışlarının yavaşlamasıyla üçüncü çeyrekte 4,98 milyar euro gelir elde etti. Şirketin satış gelirleri geçen yıl aynı dönem 6,24 milyar euro seviyesindeydi.

1,2 MİLYAR EUROLUK TASARRUF PLANI

Nokia, faaliyet kar marjını 2026'ya kadar en az yüzde 14'e çıkarmak için 800 milyon euro ile 1,2 milyar euro arasında tasarruf etmeyi planlıyor. Şirket bugün yaptığı açıklamada maliyeti kısma planı kapsamında şu anki 86 bin çalışan sayısının 72 bin-77 bin arasına ineceğini belirtti.

Nokia, Teknoloji, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nokia, 14 bin çalışanını işten çıkaracak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nokia, 14 bin çalışanını işten çıkaracak - Son Dakika
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