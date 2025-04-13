Nöralterapi ile Migren ve Fibromiyaljiye Son - Son Dakika
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Ekonomi

Nöralterapi ile Migren ve Fibromiyaljiye Son

52 yaşındaki Melek Genç, nöralterapi ile migren ve fibromiyaljiden kurtulmanın mutluluğunu yaşadı.

13.04.2025 11:46
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Yıllarca migren, fibromiyalji ve vertigo ataklarıyla mücadele eden 52 yaşındaki Melek Genç, Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde uygulanan nöralterapiyle sağlığına kavuştu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da yaşayan Genç'e, yaklaşık 10 yıl önce fibromiyalji tanısı konuldu.

Başlangıçta yorgunluk, kas ve eklem ağrılarıyla ortaya çıkan hastalık, zamanla migren ve vertigo ataklarına dönüştü. Baş dönmesi, mide bulantısı gibi şikayetlerle yaşam kalitesi ciddi şekilde düşen Genç, farklı branşlarda birçok tedavi görmesine rağmen sonuç alamadı.

Son olarak Medipol Mega Üniversite Hastanesi'ne başvuran Genç, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Sena Tolu tarafından değerlendirildi. Yapılan muayene ve incelemelerin ardından nöralterapi uygulanan Genç, sağlığına kavuştu.

"Hayat benim için yeniden başladı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genç, migren ve vertigo ataklarının hayatını durma noktasına getirdiğini belirtti.

Genç, hastalığı hakkında çok bilgi sahibi olmadığını, fibromiyalji tanısından sonra sadece ağrıları olduğunu aktararak, "Sonra bu durum migren ataklarına dönüştü. Baş dönmesi, mide bulantısı ve aşırı istifra yüzünden hayatla ilişiğim kesildi. Sadece temel ihtiyaçlarımı karşılayabiliyordum. Vertigo tanısıyla başlayan süreçte yaklaşık 7 yıl boyunca farklı tedaviler gördüm, kulak burun boğazdan nörolojiye birçok branşa başvurdum. Ancak sonuç alamadım." ifadelerini kullandı.

Yaşadığı şikayetlerin mevsim geçişlerinde daha da şiddetlendiğini anlatan Genç, ekimden mayısa kadar günlük hayatını sürdüremediğini belirtti.

Genç, Doç. Dr. Sena Tolu ile tanıştığını ifade ederek, "Bana fibromiyalji hastalarında otonom sinir sistemi bozukluğu olduğunu ve nöralterapiyle bunun dengelenebileceğini söyledi. İlk seanslardan itibaren ataklarım azalmaya başladı. Bu sene hiçbir bulantı, kusma, baş ağrısı, baş dönmesi yaşamadım. Sabahları daha enerjik kalkıyorum. Medipol Mega Hastanesi sayesinde hayat benim için yeniden başladı." değerlendirmesini yaptı.

"Nöralterapi uygulamasıyla kısa sürede sonuç aldık"

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Sena Tolu da fibromiyaljinin çağın en yaygın kronik hastalıklarından biri olduğunu vurguladı.

Tolu, hastalığın beynin ağrı duyusunu algılamasında oluşan anormalliklerle ortaya çıktığına dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Yaygın kas ve eklem ağrıları, aşırı yorgunluk, uyku sorunları, baş ağrısı ve konsantrasyon problemleriyle seyreder. Zamanla hastanın yaşam kalitesi büyük ölçüde bozulur. Melek Hanım bize geldiğinde artık çaresiz ve mutsuz hissediyordu. Denemediği tedavi kalmamıştı. Ağrıları zamanla vertigo ve migrene dönüştüğü için hayatı tamamen etkilenmişti. Kimi zaman sabaha kadar acilde kaldığını anlattı."

Tolu, nöralterapi uygulamasıyla kısa sürede sonuç aldıklarına değinerek, ikinci seanstan itibaren tüm belirtilerde azalma gördüklerini kaydetti.

Fibromiyaljinin umutsuzlukla değil, doğru yaklaşımla ele alınması gerektiğine işaret eden Tolu, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu hastalık çaresiz değil. Önemli olan, tedavinin kişiye özel planlanması. İyi bir fizik muayene, ayrıntılı hasta öyküsü ve geçmiş tedavilerin değerlendirilmesi bu süreçte kritik öneme sahip. Nöralterapi ve benzeri alternatif yöntemleri doğru kişilere, doğru şekilde uyguladığımızda çok olumlu sonuçlar alabiliyoruz."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Nöralterapi ile Migren ve Fibromiyaljiye Son - Son Dakika

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