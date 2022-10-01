Norveç gazını Polonya'ya taşıyacak "Baltic Pipe" boru hattında akış başladı - Son Dakika
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Norveç gazını Polonya'ya taşıyacak "Baltic Pipe" boru hattında akış başladı

01.10.2022 10:24
Norveç gazını Polonya'ya taşıyacak "Baltic Pipe" boru hattında akış başladı

Norveç doğal gazını Danimarka üzerinden Polonya'ya taşıyacak "Baltic Pipe" doğal gaz boru hattında gaz akışı başladı.

Norveç doğal gazını Danimarka üzerinden Polonya'ya taşıyacak "Baltic Pipe" doğal gaz boru hattında gaz akışı başladı.

Polonyalı sistem operatörü Gaz-System tarafından yapılan açıklamada, doğal gaz transferinin 1 Ekim itibarıyla başladığı bildirildi.

Gaz-System tarafından yapılan paylaşımda "Bugün o tarihi gün! Baltic Pipe üzerindne gaz akışı başladı." ifadesine yer verildi.

Norveç'ten Polonya'ya yılda 10 milyar metreküp doğal gaz taşıyacak boru hattının açılışı 27 Eylül'de yapılmıştı.

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Kaynak: AA

Danimarka, Polonya, Norveç, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Norveç gazını Polonya'ya taşıyacak 'Baltic Pipe' boru hattında akış başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Norveç gazını Polonya'ya taşıyacak "Baltic Pipe" boru hattında akış başladı - Son Dakika
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