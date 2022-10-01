Gaz-System tarafından yapılan paylaşımda "Bugün o tarihi gün! Baltic Pipe üzerindne gaz akışı başladı." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Danimarka, Polonya, Norveç, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Norveç gazını Polonya'ya taşıyacak 'Baltic Pipe' boru hattında akış başladı - Son Dakika

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