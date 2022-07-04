Avrupa'da gaz fiyatları Norveç'teki grev duyurusuyla yüzde 7 yükseldi - Son Dakika
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Avrupa'da gaz fiyatları Norveç'teki grev duyurusuyla yüzde 7 yükseldi

04.07.2022 09:50
Avrupa'da gaz fiyatları Norveç'teki grev duyurusuyla yüzde 7 yükseldi

Norveç'te enerji sektörü çalışanlarının greve gideceklerini duyurmasının ardından Avrupa'da gaz fiyatları yaklaşık yüzde 7 artarak 157 avroya ulaştı.

Norveç'te enerji sektörü çalışanlarının greve gideceklerini duyurmasının ardından Avrupa'da gaz fiyatları yaklaşık yüzde 7 artarak 157 avroya ulaştı.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ağustos vadeli gaz kontrat fiyatı, 1 Temmuz'da megavatsaat başına 147 avrodan kapandı.

Norveç Petrol ve Gaz Birliğinden yapılan açıklamaya göre, ülkedeki enerji çalışanlarının büyük kısmını temsil eden sendikalar ücret konusunda anlaşmaya varılamadığı için greve gidecek.

Yarın üç açık deniz sahasında grev başlayacak ve çözüm bulunamaması durumunda 6 Temmuz'da üç sahada daha çalışmalar durdurulacak.

Söz konusu sahalarda grevin başlamasıyla ülkenin doğal gaz üretimi günde 292 bin varil petrol eşdeğeri azalacak. Bu da doğal gaz ihracatının yüzde 13 düşmesi anlamına geliyor.

Öte yandan, petrol üretiminde de günlük 130 bin varil kayıp olacağı hesaplanıyor.

Avrupa için önemli bir doğal gaz tedarikçisi olan Norveç'ten yapılan açıklamanın ardından doğal gazın megavatsaat başına fiyatı bugün saat 12.15 itibarıyla bir önceki kapanışa göre yüzde 6,8 artışla 157 avroya yükseldi.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa'da gaz fiyatları Norveç'teki grev duyurusuyla yüzde 7 yükseldi - Son Dakika

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