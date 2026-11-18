Rusya'nın en büyük özel doğal gaz şirketi Novatek'in Başkanı Leonid Mihelson, Türkiye'ye sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikine yönelik sözleşme imzaladıklarını, sevkiyatın artırılması ve doğal gaz sektörüne yatırım yapılması konularında görüşmeler yürüttüklerini söyledi.

Mihelson, Çin'in Şıncın kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, şirketin uluslararası pazarlardaki faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile LNG alanındaki işbirliğini geliştirmek istediklerini belirten Mihelson, "Türkiye'ye LNG tedariki için sözleşme imzaladık. Sevkiyatın artırılmasını ve ülkenin doğal gaz sektörüne yatırım yapılmasına yönelik seçenekleri de görüşüyoruz." dedi.

Mihelson anlaşmanın kimle imzalandığına ilişkin ise bilgi vermedi.

Şirketin Asya pazarındaki faaliyetlerine de değinen Mihelson, Vietnam ile 2027'den itibaren yaklaşık 500 bin ton LNG tedarikine yönelik sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Vietnam'daki enerji projelerine yatırım yapmayı değerlendirdiklerini belirten Mihelson, bu konuda Petrovietnam ile görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

Mihelson, Tayland'a LNG tedariki için müzakereler yürüttüklerini, Birleşik Arap Emirlikleri ile de çeşitli bölgelerde ortak yatırım ve üretim projelerini değerlendirdiklerini aktardı.

Avrupa Birliği'nin (AB) Rus LNG'sine yönelik ithalat yasağına da değinen Mihelson, Yamal LNG projesinden Avrupa'ya sevkiyatın sürdüğünü, yasak nedeniyle Avrupa'ya gönderilemeyecek gazın önemli bölümünü Çin'e yönlendirmeye hazır olduklarını ifade etti.

AB Konseyi, 26 Ocak'ta aldığı kararla Rusya'dan LNG ithalatının 1 Ocak 2027'den itibaren tamamen yasaklanmasını onaylamıştı.