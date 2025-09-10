Dünyaca ünlü ilaç şirketi 9 bin kişiyi işten çıkarıyor - Son Dakika
Ekonomi

Dünyaca ünlü ilaç şirketi 9 bin kişiyi işten çıkarıyor

Dünyaca ünlü ilaç şirketi 9 bin kişiyi işten çıkarıyor
10.09.2025 10:47
Dünya çapında 78 bin 400 çalışanı bulunan Danimarka merkezli ilaç şirketi Novo Nordisk, yeniden yapılanma sürecinde 9 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Geçen yıl bir dönem Avrupa'nın en değerli halka açık şirketi olan Novo Nordisk, kaynaklarını diyabet ve obezite alanındaki büyüme fırsatlarına yönlendirme kararı aldı.

Dünya çapında 78 bin 400 kişiyi istihdam eden Danimarka merkezli ilaç şirketi Novo Nordisk, yeniden yapılanmaya giderek 9 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını bildirdi.

Novo Nordisk'ten yapılan açıklamada, şirketin yapısını basitleştirmek, karar alma süreçlerini hızlandırmak, kaynakları diyabet ve obezite alanındaki büyüme fırsatlarına yönlendirmek amacıyla yeniden yapılanmaya gidileceği belirtildi Şirketin yeniden yapılanma çerçevesinde yaklaşık 9 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığı ifade edilen açıklamada, işten çıkarmaların 5 bininin şirketin merkezi Danimarka'da olmasının beklendiği bilgisi verildi.

DÜNYA ÇAPINDA 78 BİN 400 ÇALIŞAN

Bu işten çıkarma planı, şirketin toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 11,5'ine tekabül ediyor. Novo Nordisk, dünya çapında 78 bin 400 kişi çalıştırıyor. Geçen yıl kısa bir dönem Avrupa'nın en değerli halka açık şirketi olan Novo Nordisk, yeniden yapılanmanın maliyetinin yaklaşık 8 milyar Danimarka kronu (1,3 milyar dolar) olmasını bekliyor.

Dünyaca ünlü ilaç şirketi 9 bin kişiyi işten çıkarıyor

YILLIK FİNANSAL BEKLENTİDE DÜŞÜŞ

Novo Nordisk, yeniden yapılanma planı çerçevesinde bu yıla ilişkin finansal beklentilerini de revize etti. Şirket, döviz kuru etkilerine göre düzeltilmiş faaliyet karının yüzde 4 ila 10 artmasını bekliyor. Daha önce yüzde 10 ila 16 faaliyet karı artışı öngörülmüştü.

Ozempic ve Wegovy isimli ilaçların üreticisi Novo Nordisk, ihtiyacın arttığı diyabet tedavisinde ABD'li rakibi Eli Lilly ile rekabet baskısıyla karşı karşıya bulunuyor.

Kaynak: AA

