Novo Nordisk Türkiye'den TÜSEB ile İşbirliği Protokolü - Son Dakika
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Novo Nordisk Türkiye'den TÜSEB ile İşbirliği Protokolü

24.06.2026 15:13
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Novo Nordisk Türkiye, klinik araştırmalar için TÜSEB ile işbirliği protokolü imzaladı.

Novo Nordisk Türkiye, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile Türkiye'nin uluslararası klinik araştırma ekosistemindeki konumunu güçlendirmeyi amaçlayan işbirliği protokolü imzaladı.

Novo Nordisk Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Ankara'da düzenlenen imza törenine TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan, Novo Nordisk Türkiye Genel Müdürü Bike Başaklar ve Novo Nordisk Türkiye Kıdemli Medikal Direktörü Dr. Ömer Buğra Bahadır katıldı.

İşbirliği kapsamında, Türkiye'nin küresel klinik araştırmalar alanındaki bilimsel üretiminin ve görünürlüğünün artırılması hedefleniyor.

Türkiye'de 30 yıldır faaliyet gösteren Novo Nordisk, diyabet, obezite ve nadir hastalıklar alanlarındaki küresel bilimsel birikimini Türkiye'nin araştırma ekosistemiyle buluşturuyor. Son 5 yılda Türkiye'de yaklaşık 700 hekimin ve 2 bin 100'den fazla hastanın yer aldığı 34 klinik araştırma yürütülürken, 2024'te klinik araştırma yatırımları bir önceki yıla göre iki katına çıktı.

İstanbul'da faaliyet gösteren Bölgesel Klinik Araştırma Merkezi de Türkiye'nin yanı sıra Cezayir, Fas, Lübnan, Mısır, Umman ve Suudi Arabistan'daki çalışmaları koordine ederek, bölgesel bilimsel kapasitenin gelişimine katkı sağlıyor.

"İşbirliği klinik araştırma ekosistemine duyulan güvenin göstergesi"

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Novo Nordisk Türkiye Genel Müdürü Bike Başaklar, işbirliğinin Türkiye'nin klinik araştırma ekosistemine duyulan güvenin göstergesi olduğunu belirterek, bilimsel bilginin paylaşılması ve araştırma kapasitesinin geliştirilmesinin, şirketin stratejik öncelikleri arasında yer aldığını aktardı.

Başaklar, protokolle hekimlerin bilgi birikimine katkı sağlamayı ve hastaların yenilikçi tedavilere erişimini hızlandırmayı amaçladıklarını kaydederek, "İstanbul'daki Bölgesel Klinik Araştırma Merkezimiz aracılığıyla toplam 7 ülkedeki çalışmaları koordine ederek, Türkiye'nin bilimsel kapasitesini ve bölgesel liderliğini daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan da sağlık teknolojileri ve bilimsel AR-GE alanlarında Türkiye'nin potansiyelini en üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Kervan, "Üreten Sağlık" vizyonu doğrultusunda Türkiye'yi hem yenilikçi tedaviler hem de küresel ölçekte bilimsel bilgi üreten bir merkez haline getirmeyi amaçladıklarını ifade ederek, "Novo Nordisk ile imzaladığımız bu işbirliği protokolü, klinik araştırma ekosistemimizi uluslararası standartlarda güçlendirmek adına kıymetli bir adım. Bu ortaklıkla araştırmacılarımızın küresel ağlara entegrasyonunu hızlandırmayı ve ülkemizin bu alandaki rekabetçi gücünü artırmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Novo Nordisk Türkiye Kıdemli Medikal Direktörü Dr. Ömer Buğra Bahadır, işbirliğinin klinik araştırma süreçlerinin daha etkin ve sürdürülebilir hale gelmesine katkı sağlayacağını belirterek, TÜSEB ile yürütülecek çalışmalar ve eğitimlerin, araştırmacıların uluslararası standartlarda bilgi ve deneyim paylaşımını destekleyeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Novo Nordisk Türkiye'den TÜSEB ile İşbirliği Protokolü - Son Dakika

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