Novovoronezh NGS'de Yeni Yakıt Demeti Yüklendi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Novovoronezh NGS'de Yeni Yakıt Demeti Yüklendi

12.06.2025 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rosatom, Novovoronezh NGS'ye TVS-5 yakıt demetlerini ilk kez yükleyerek nükleer yakıt çevrimine katkı sağladı.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Novovoronezh Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 6. güç ünitesinde yer alan VVER-1200 reaktör çekirdeğine, ilk kez TVS-5 tipi yakıt demetlerinden oluşan bir parti yüklendiğini bildirdi.

Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, yakıt ikmali, planlı bakım süreci sırasında gerçekleştirildi.

Rosatom Yakıt Bölümü bünyesindeki Novosibirsk Kimyasal Konsantreler Tesisi tarafından üretilen, beşinci nesil nükleer yakıt demeti TVS-5, üç ayrı 18 aylık yakıt çevriminde pilot kullanıma alınacak.

TVS-5'in tasarımı, VVER reaktörleri için uranyum-plütonyum yakıtının endüstriyel ölçekte üretiminin geliştirilmesine temel oluşturuyor. VVER-1200 yakıt demetlerinin tam otomatik şekilde üretimini mümkün kılan bu gelişme, kapalı nükleer yakıt çevrimine sahip çift bileşenli nükleer enerji sistemine stratejik geçişin bir parçasını teşkil ediyor.

Rostechnadzor'un verdiği lisans doğrultusunda, bu yeni tasarım demetleri, zenginleştirilmiş uranyum dioksit bazlı düzenli bir yakıt matrisiyle pilot operasyona tabi tutulacak.

Rus nükleer endüstrisinin gelecek stratejisi, kullanılmış yakıttan taze uranyum-plütonyum yakıtı üretimi gibi kapalı nükleer yakıt çevrimi çözümleri sunarak, termal ve hızlı nötron reaktörleriyle çift bileşenli nükleer güç endüstrisinin geliştirilmesini amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosatom'un Yakıt Bölümü'nün tepe şirketi TVEL'in Araştırma ve Geliştirme Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı Alexander Ugryumov, şunları kaydetti:

"Çift bileşenli nükleer güç sisteminde nükleer yakıt çevrimini kapatma görevlerinden biri, klasik termal nötron reaktörler dahil olmak üzere yeniden oluşturulmuş nükleer malzemelerden yapılmış yakıtın kullanılmasıdır. Bu da, tıpkı hızlı reaktörler için yakıt üretimi gibi, tamamen otomatik olması gereken endüstriyel ölçekli üretimin geliştirilmesini gerektiriyor. Novovoronezh NGS'de TVS-5'in başlatılması, böyle bir üretim projesinin doğrulanması için gerekli bir adım. Bu, Rosatom'un yakıt, enerji ve makine yapımı bölümlerinin ortak ekibin başardığı önemli bir kilometre taşıdır."

Novovoronezh NGS Müdürü Vladimir Povarov da santralin ileri teknolojilerin uygulandığı bir tesis olduğuna dikkati çekerek, "VVER-1200 reaktör çekirdeğine beşinci nesil yakıt yüklenmesi, nükleer yakıt çevriminin tamamlanmasında önemli bir aşama. Rosatom'un Rus nükleer enerji endüstrisinin geleceğine önemli katkı sağlayan ve tüm endüstri için yeni fırsatlar sunan kilit projelerinin uygulanmasında aktif rol alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Çevre, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Novovoronezh NGS'de Yeni Yakıt Demeti Yüklendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahar Aksu cinayetinde ilk duruşma 2 sene dışarı çıkmadan köy evinde saklanmış Bahar Aksu cinayetinde ilk duruşma! 2 sene dışarı çıkmadan köy evinde saklanmış
Arda Turan gözünü Süper Lig’in yıldız kalecisine dikti Arda Turan gözünü Süper Lig'in yıldız kalecisine dikti
Kümeste tavuklarına bakarken yorgun mermi isabet eden genç yaşamını yitirdi Kümeste tavuklarına bakarken yorgun mermi isabet eden genç yaşamını yitirdi
Elektrik kıvılcımları yangın çıkardı, 40 dönüm buğday küle döndü Elektrik kıvılcımları yangın çıkardı, 40 dönüm buğday küle döndü
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olma yolunda Fenerbahçe'nin eski yıldızı Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olma yolunda
Röportaj sırasında binadan beton blok düştü Röportaj sırasında binadan beton blok düştü
Boşanma aşamasındaki eşinin evinin önünde video çekip kendini vurdu Boşanma aşamasındaki eşinin evinin önünde video çekip kendini vurdu
Yangında tüm ailesini yitirdi Facianın yaşandığı gün eşine otomobil almış Yangında tüm ailesini yitirdi! Facianın yaşandığı gün eşine otomobil almış
Nereden nereye Beşiktaş’ın eski yıldızı Vagner Love, 3. Lig’e transfer oldu Nereden nereye! Beşiktaş'ın eski yıldızı Vagner Love, 3. Lig'e transfer oldu
Didim’de tur otobüsüne saldıran 5 şüpheli tutuklandı Didim'de tur otobüsüne saldıran 5 şüpheli tutuklandı
Serdal Adalı, Osayi Samuel’in transferinde son durumu açıkladı Serdal Adalı, Osayi Samuel'in transferinde son durumu açıkladı

13:18
Sendikayı hedef alan Cemil Tugay: 1030 belediye çalışanını işten çıkaracağız
Sendikayı hedef alan Cemil Tugay: 1030 belediye çalışanını işten çıkaracağız
12:13
İçinde 242 kişinin bulunduğu yolcu uçağının düşme anı kamerada
İçinde 242 kişinin bulunduğu yolcu uçağının düşme anı kamerada
10:21
Cinsel içerikli paylaşım yapan gençleri sopayla acımasızca dövdü
Cinsel içerikli paylaşım yapan gençleri sopayla acımasızca dövdü
19:33
U19 Milli Takım’da Sabri Sarıoğlu dönemi sona erdi
U19 Milli Takım'da Sabri Sarıoğlu dönemi sona erdi
18:55
Madleen gemisindeki Türk aktivist Şuayb Ordu yarın serbest bırakılıyor
Madleen gemisindeki Türk aktivist Şuayb Ordu yarın serbest bırakılıyor
18:53
Acun Ilıcalı’nın ayrılışının arkasındaki neden ortaya çıktı Yok artık dedirtti
Acun Ilıcalı'nın ayrılışının arkasındaki neden ortaya çıktı! Yok artık dedirtti
18:39
Fenerbahçe’de kalacak mı Ali Koç’tan Jose Mourinho için son karar
Fenerbahçe'de kalacak mı? Ali Koç'tan Jose Mourinho için son karar
18:30
ABD Başkanı Trump: Elon Musk’ın pişmanım açıklaması yapması çok hoş
ABD Başkanı Trump: Elon Musk'ın pişmanım açıklaması yapması çok hoş
18:25
Avrupa’nın Gazze hazımsızlığı AK Partili Karayel’in konuşmasını kestiler
Avrupa'nın Gazze hazımsızlığı! AK Partili Karayel'in konuşmasını kestiler
18:06
Fenerbahçe’de sürpriz veda Acun Ilıcalı görevinden ayrıldı
Fenerbahçe'de sürpriz veda! Acun Ilıcalı görevinden ayrıldı
17:56
Sane’nin İstanbul’a geliş tarihi ve maliyeti belli oldu
Sane'nin İstanbul'a geliş tarihi ve maliyeti belli oldu
17:49
Sinan Akçıl’dan eski sevgilisi Hadise ile ilgili soruya bomba yanıt
Sinan Akçıl'dan eski sevgilisi Hadise ile ilgili soruya bomba yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2025 14:35:46. #7.13#
SON DAKİKA: Novovoronezh NGS'de Yeni Yakıt Demeti Yüklendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.