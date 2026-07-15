NTO Üye Buluşmasında Sektörel Toplantı - Son Dakika
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NTO Üye Buluşmasında Sektörel Toplantı

NTO Üye Buluşmasında Sektörel Toplantı
15.07.2026 09:38
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Nazilli Ticaret Odası, sektör temsilcilerini bir araya getirerek sorunları ve çözümleri tartıştı.

Nazilli Ticaret Odası (NTO), üye buluşmaları kapsamında Elektrikli Ev Aletleri, Dayanıklı Tüketim Malları, E-Ticaret, Bilişim Hizmetleri, Hazır Giyim, Konfeksiyon ve Tuhafiye sektörlerinde faaliyet gösteren firma temsilcilerini kahvaltılı toplantıda bir araya getirdi.

NTO hizmet binasında M. Rifat Hisarcıklıoğlu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programa Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan ile yönetim kurulu üyeleri ile sektör temsilcileri katıldı. Toplantıda ilk olarak oda faaliyetleri ve üyelerin talepleri doğrultusunda yürütülen lobi çalışmalarını anlatan tanıtım filmi izletildi.

Tüm üyelerin sesi olmaya çalışıyoruz

Programda konuşan NTO Başkanı Nuri Arslan, bölge odası kimliğiyle hizmet veren Nazilli Ticaret Odası'nın yetki alanında yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yönetim kurulu olarak tüm üyelerin sorunlarını ve taleplerini ilgili mercilere taşımak için yoğun çaba gösterdiklerini belirten Arslan, üyelerin ortak sesi olmaya devam edeceklerini ifade etti.

"Hizmetlerimizin odak noktası sizlerin görüş ve talepleridir"

Başkan Arslan: "Kıymetli üyelerimizle bir araya gelerek sanayimizin durumunu, güncel sorunları ve çözüm önerilerini konuştuk. Sadece esnaf odasına değil, aynı ölçekteki Ticaret Odası üyelerimize de Esnaf Kefalet kredisi benzeri uygun faizli bir finansman modeli sağlanması için gayretlerimiz devam ediyor. Giderek artan nitelikli teknik eleman ihtiyacının farkındayız. Çıraklık ve meslek liselerini destekliyor ve geleceğin patronlarını yetiştirmek istiyoruz. Sorumluluk bölgemizdeki yüzde 80 oranındaki sanayi ve ticaret alanı ihtiyacını çözmekte kararlıyız. Yaklaşık bin 700 dönümlük Nazilli 2. OSB alanı çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca atıl durumdaki Sümerbank alanının kent ekonomisine kazandırılması gerektiğini savunuyoruz. Girişimlerimiz sonucu Yeni Sanayi Mahallesinde 5. Noter hizmete başlamıştır. Nöbetçi Noter uygulaması için de çabalarımız sürüyor. Üye buluşmalarımız önümüzdeki süreçte farklı sektörlerle devam edecek. Davetimize katılım sağlayan ve gücümüze güç katan tüm üyelerimize teşekkür ederiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Nazilli, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi NTO Üye Buluşmasında Sektörel Toplantı - Son Dakika

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