Nureddin Nebati: Türkiye'ye Yönelik İlginin Artarak Devam Ettiğini Görmek Bizi Ziyadesiyle Memnun Etti - Son Dakika
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Nureddin Nebati: Türkiye'ye Yönelik İlginin Artarak Devam Ettiğini Görmek Bizi Ziyadesiyle Memnun Etti

22.04.2022 10:38
Nureddin Nebati: Türkiye'ye Yönelik İlginin Artarak Devam Ettiğini Görmek Bizi Ziyadesiyle Memnun Etti

ABD’de bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Yatırımcılarla son dönemdeki gelişmeleri konuşarak Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde ülkemizin sunduğu fırsatları kendilerine aktardık. Türkiye'ye yönelik ilginin artarak devam ettiğini görmek bizi ziyadesiyle memnun etti” dedi.

ABD'de bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Yatırımcılarla son dönemdeki gelişmeleri konuşarak Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde ülkemizin sunduğu fırsatları kendilerine aktardık. Türkiye'ye yönelik ilginin artarak devam ettiğini görmek bizi ziyadesiyle memnun etti" dedi.

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile uluslararası kuruluşların Bahar Toplantıları'na katılmak için ABD'de bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından Washington'da süren temaslarına ilişkin bilgi verdi.

Toplantıların üçüncü gününde JP Morgan tarafından organize edilen Yatırımcı Semineri'nde dünyanın önde gelen portföy yatırımcılarıyla bir araya geldiklerini belirten Nebati, "Yatırımcılarla son dönemdeki gelişmeleri konuşarak Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde ülkemizin sunduğu fırsatları kendilerine aktardık. Türkiye'ye yönelik ilginin artarak devam ettiğini görmek bizi ziyadesiyle memnun etti" dedi.

Bakan Nebati, COP26 Başkanı Alok Sharma ile yapılan görüşmenin de verimli geçtiğini aktararak, iş birliğinin Paris Anlaşması ve 26. Taraflar Konferansı (COP26) hedefleri açısından önemli olduğunu vurguladı. Nebati, gelecek dönemde yeni yeşil projeleri hayata geçirme bakımında istişare odaklı hareket etmenin önemine değindiklerini belirtti.

Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Başkanı Makhtar Diop ile de bir araya geldikleri bilgisini de paylaşan Nebati, "Karbonsuz bir ekonomik kalkınma ve büyüme modeli oluşturmaktaki kararlılığımızı ifade ederek devam eden projelerdeki iş birliğimizi güçlendirmek üzerine bir görüşme gerçekleştirdik" dedi.

Nebati, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ile de küresel ekonomik gelişmeler üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Son Dakika Ekonomi Nureddin Nebati: Türkiye'ye Yönelik İlginin Artarak Devam Ettiğini Görmek Bizi Ziyadesiyle Memnun Etti - Son Dakika


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