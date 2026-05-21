Nurus, İngiltere'de Calma Deneyim Merkezi Açtı

21.05.2026 16:35
Nurus, Calma markasıyla İngiltere'deki ilk deneyim merkezini Clerkenwell Design Week'te açtı.

Ofis mobilyası üreticisi Nurus, akustik pod markası Calma'nın İngiltere'deki ilk deneyim merkezini uluslararası tasarım etkinliği "Clerkenwell Design Week Londra" kapsamında açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Nurus, çalışma alanlarında değişen ihtiyaçlara yönelik geliştirdiği Calma markasıyla Avrupa, İngiltere, Kuzey Amerika ve Orta Doğu başta olmak üzere küresel büyümesini sürdürüyor.

Clerkenwell Design Week Londra etkinliğinde İngiltere'deki ilk deneyim merkezini açan marka, 8-10 Haziran'da Chicago'da düzenlenecek NeoCon etkinliğinde de yer alacak. Ofis mobilyaları ve çalışma alanları etkinliklerinden NeoCon'da Calma, yeni nesil çalışma ortamlarına yönelik mühendislik yaklaşımını uluslararası sektör profesyonelleriyle buluşturacak.

Açık ofislerde artan dikkat dağınıklığı ve konsantrasyon ihtiyacına yönelik geliştirilen Calma, bireysel ve çoklu grup çalışmalarında çalışanların odaklanma süresi, iletişim kalitesi ve kullanıcı deneyimini desteklemeyi amaçlıyor.

Ses yalıtımı ve akustik performansın yanı sıra iç hava kalitesi, aydınlatma ve malzeme mühendisliği çözümlerini bir arada sunan Calma'nın üretiminde kullanılan iç ortam sistemleri, SCS Indoor Air Quality (IAQ) sertifikasyonu kapsamında yüksek frekanslı temiz hava sirkülasyonu ile düşük emisyonlu ve uçucu organik bileşikler (VOC) içermeyen malzeme yaklaşımıyla destekleniyor.

İnsan odaklı aydınlatma sistemleri gün içerisindeki farklı çalışma senaryolarına uyum sağlayacak şekilde geliştirilirken, ürünlerde FSC sertifikalı ahşap malzemeler, geri dönüştürülmüş PET keçe teknolojileri ve UL standartlarına uygun elektronik altyapılar kullanılıyor.

Farklı ürün gruplarıyla 100'den fazla tasarım ödülüne sahip Nurus, Alman Tasarım Konseyine Türkiye'den davet edilen ve üye olan ilk ofis mobilyası üreticisi olma özelliğini taşıyor.

Türkiye'deki üretim merkezinde geliştirilen Calma ise German Design Award, iF Design Award ve Green Good Design Award gibi uluslararası tasarım ödüllerine layık görüldü.

Kaynak: AA

