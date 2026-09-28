Nvidia hisse geri alım yetkisini 150 milyar dolar artırıp 235 milyar dolara çıkardı - Son Dakika
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Nvidia hisse geri alım yetkisini 150 milyar dolar artırıp 235 milyar dolara çıkardı

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Nvidia yönetim kurulu, geri alım programında 150 milyar dolarlık ek yetkiyi onayladı. Program kapsamında kalan yetkili tutar 235 milyar dolara yükselirken, bunun tarihteki en büyük geri alım yetkisi artışı olduğu ve 2028 mali yılına kadar kullanılmasının beklendiği belirtildi.

ABD'li çip üreticisi Nvidia, hisse geri alım programına 150 milyar dolarlık ek yetki vererek program kapsamında kullanılabilecek toplam tutarı 235 milyar dolara yükseltti.

Şirketten yapılan açıklamada, Nvidia yönetim kurulunun şirketin mevcut hisse geri alım programı kapsamında 150 milyar dolarlık ek yetkiyi onayladığı bildirildi.

Söz konusu artışla program kapsamında kalan toplam yetkili tutarın 235 milyar dolara yükseldiği belirtilen açıklamada, bunun tarihteki en büyük hisse geri alım yetkisi artışı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, şirketin program kapsamında kalan toplam tutarı 2028 mali yılına kadar kullanmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, "Nvidia'nın büyümesi, yapay zeka ve hızlandırılmış bilişime yönelik nesilde bir kez görülen bir platform dönüşümünden güç alıyor." ifadelerini kullandı.

Nakit yaratma kapasitelerinin bu dönüşümü ilerleten teknolojilere yatırım yapmalarına ve hissedarlara sermaye iadesinde bulunmalarına olanak sağladığını belirten Huang, bu yetkinin gelecekteki uzun vadeli fırsata duyulan güveni yansıttığını vurguladı.

Kaynak: AA
TeknolojiEkonomiFinansSon Dakika

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SON DAKİKA: Nvidia hisse geri alım yetkisini 150 milyar dolar artırıp 235 milyar dolara çıkardı - Son Dakika
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