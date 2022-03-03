obilet.com, Stevie Awards'tan büyük ödülle döndü - Son Dakika
Üye Girişi

obilet.com, Stevie Awards'tan büyük ödülle döndü

03.03.2022 16:24
obilet.com, Stevie Awards'tan büyük ödülle döndü

Online seyahat bileti satış platformu obilet.com'un satış ekibi, dünyanın en prestijli iş ödülleri arasında sayılan 2022 Stevie Awards Satış ve Müşteri Hizmetleri Ödülleri'nde çözüm odaklı yaklaşımıyla Dünyadaki Yılın En İyi Satış Ekibi kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü.

Online seyahat bileti satış platformu obilet.com'un satış ekibi, dünyanın en prestijli iş ödülleri arasında sayılan 2022 Stevie Awards Satış ve Müşteri Hizmetleri Ödülleri'nde çözüm odaklı yaklaşımıyla Dünyadaki Yılın En İyi Satış Ekibi kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü.

obilet.com'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, bu yıl online bilet satış platformları arasında ödül alan tek firma oldu.

Obilet ödüle, "geleneksel olarak fiziki satış yönteminin hakim olduğu şehirlerarası otobüs sektörünün dijitalleştirilmesine sağladığı büyük katkı" nedeniyle layık görüldü.

Obilet satış ekibinin, bire bir doğrudan ilişki yönetimi, teknolojik destek, eğitim ve müşteriye özel çözümler sunmakta gösterdiği başarı, uluslararası uzmanlardan oluşan değerlendirme jürisi tarafından övgüye layık görüldü.

Bu yıl 16. kez düzenlenen organizasyon, 51 ülkeden farklı büyüklük ve sektördeki 2 bin 300'den fazla başvuruyla düzenlendi. Satış alanındaki en rekabetçi kategoride Stevie ödülüne layık görülen obilet.com, dünya çapında önde gelen profesyonellerin değerlendirme sürecinden sonra bu başarıya ulaştı.

Stevie Awards'ın satış ve müşteri hizmetleri ödülleri dünya çapındaki müşteri hizmetleri, iletişim merkezi, iş geliştirme ve satış uzmanlarının başarılarını değerlendiriyor.

YORUMLAR
500
BiP'in büyük ödülünün sahibi Gaziantepli çiftçi oldu BiP'in büyük ödülünün sahibi Gaziantepli çiftçi oldu 'com' uzantılı alan adlarının fiyatı 2029'a kadar yüzde 50 artacak 'com' uzantılı alan adlarının fiyatı 2029'a kadar yüzde 50 artacak Sındırgı'da evler fabrikaya döndü Sındırgı'da evler fabrikaya döndü

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi obilet.com, Stevie Awards'tan büyük ödülle döndü - Son Dakika


Son Dakika
16:27 Batı medyasında aniden gelişen Bayraktar TB2 övgülerinin sebebi ne? Türkiye'nin tarafsızlığına yönelik hamleler mi?
16:20 Hırsızlık konulu dizinin setine maskeli hırsız çetesi baskını: Bütün ekipmanları çaldılar
16:01 Seyir halinde gidiyordu! Canlı yayın yaptığı sırada kendini uçurumdan yuvarlanırken buldu
15:59 UEFA'dan Avrupa Süper Ligi fikrine çok sert yanıt: Başka liglerde oynayamazlar!
15:58 Vatandaşa Türkiye'nin savaş stratejisi soruldu: Endişeliyiz ama tarafsız kalmalıyız
15:52 Müzik yasağının kalkmaması ünlü isimlerin tepkisine yol açtı! Ergen: Müzik sektörünün sesi neden kısılıyor?
15:50 Rus ordusuna ağır darbe! Tümgeneral Andrei Sukhovetsky, Ukrayna güçleri tarafından öldürüldü
15:32 80 yıl önceki Leningrad kuşatmasından sağ kurtulmuştu! Yaşlı kadın kendi ülkesinde barış istiyor diye gözaltına alındı
15:30 Merkez Bankası'ndan dolar, euro ve altın açıklaması! Rezervler 1 hafta 867 milyon dolar azaldı
15:24 Messi, Beckham'ın oğlunun paylaştığı fotoğraflarla rezil oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 16:39:29. #1.13#
SON DAKİKA: obilet.com, Stevie Awards'tan büyük ödülle döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement