Ekonomistlerin enflasyon beklentisi belli oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Ekonomistlerin enflasyon beklentisi belli oldu

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AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan 20 ekonomist, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 4,29 artacağını öngördü. Yıllık enflasyonun ise 44,38'den 41,11'e düşmesi bekleniyor.

29.01.2025 15:49  Güncelleme: 16:30
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AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 4,29 arttığını tahmin ediyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Şubat Pazartesi günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ YÜZDE 4,29

Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,29 oldu. Ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri yüzde 3,75 ile yüzde 5 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 4,29), bir önceki ay yüzde 44,38 olan yıllık enflasyonun yüzde 41,11'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ocak ayı itibarıyla yüzde 27,58 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2024'te yüzde 1,03 artış kaydetmişti.

Ekonomistlerin enflasyon beklentisi belli oldu
Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekonomistlerin enflasyon beklentisi belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Trgtyldz:
    Aralık tayüzde 1 artan enflasyon Ocak ayında nasıl oluyorda yüzde 4 artıyor. sırf asgari ücretli ve emekliye az zam yapmak için aktarma yapıyorlar 46 0 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen:
    geçen ay (Aralık 2024) oran 1,03 tü, ne oldu da 4,29 a çıktı? 38 0 Yanıtla
  • Omer Omer:
    Hem artıyor hem düşünüyor anlayan varsa açıklasın 34 3 Yanıtla
  • Deniz Memis:
    her zaman aynı senaryo 16 0 Yanıtla
  • Kamil Şenel:
    Yeni yılda zam yapmadık bişey bırakmadınız. En az zamlanan şey yüzde 30-40 zamlandı. Artık kimse inanmıyor ama yapacak bişey yok. Şimdilik kendiniz çalın kendiniz oynayın. Elbet bu devran biter birgün. Bizde sağ kalırsak görürüz belki. 13 0 Yanıtla
  • sus ceo:
    Bu TÜİK rakamları Tayyip Erdoğan'ın seçimlerde büyük bir hezimet yaşamasını sağlayacak. Emekliler ve çalışanlar, gençler seçimi dört gözle bekliyor. Küçük ortak MHP'yi de şehit yakınlarının gözyaşları boğacak . Diğer ortak HÜDA-PAR ise söz etmeye bile değmez. Yüreğiniz varsa çıkın halkın kantarına ama ben öyle bir yiğit göremiyorum. 5 0 Yanıtla
  • sus ceo:
    Halkın enflasyonu ile TÜİK enflasyonu arasında dağlar kadar fark var. TÜİK eliyle emekliler ve çalışanlar açlığa mahkum edildi. 4 0 Yanıtla
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