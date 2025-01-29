Ekonomistlerin enflasyon beklentisi belli oldu

sus ceo:

Bu TÜİK rakamları Tayyip Erdoğan'ın seçimlerde büyük bir hezimet yaşamasını sağlayacak. Emekliler ve çalışanlar, gençler seçimi dört gözle bekliyor. Küçük ortak MHP'yi de şehit yakınlarının gözyaşları boğacak . Diğer ortak HÜDA-PAR ise söz etmeye bile değmez. Yüreğiniz varsa çıkın halkın kantarına ama ben öyle bir yiğit göremiyorum.