Odeabank Sürdürülebilirlik Stratejisini Güncelledi - Son Dakika
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Ekonomi

Odeabank Sürdürülebilirlik Stratejisini Güncelledi

Odeabank, 2053 net sıfır emisyon hedefine paralel yeni sürdürülebilirlik stratejisini duyurdu.

02.12.2024 13:47
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Odeabank yeni sürdürülebilirlik stratejisine ilişkin detayları paylaştı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Odeabank, değişen dünya dinamikleri ve müşterilerine Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefine paralel olarak yol haritaları sunma vizyonuyla gerçekleştirdiği sürdürülebilirlik çalışmalarının stratejisini yeniledi.

Yeni sürdürülebilirlik stratejisi "Güçlendiren ve Dönüştüren Finansman" ile sorumlu ürün ve hizmetleriyle iş dünyasının dönüşümünü kolaylaştırmayı, dijital ve yeşil dönüşümü hızlandırmayı ve topluma değer katan projeleri artırmayı hedefleyen Odeabank, müşterilerine geleceğin ihtiyaçlarına uygun finansman modelleri sunuyor.

"Müşterilerimize finansal çözümler konusunda rehberlik etmeyi sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Odeabank Genel Müdürü Mert Öncü, "Türkiye'nin en genç ve dinamik bankası olarak finans sektörünün sürdürülebilirlik konusunda üstlendiği önemli sorumluluğu yeni bir stratejik temele oturtarak, ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına yönelik desteğimizi arttırmayı amaçladık. Küresel ve sektörel eğilimler doğrultusunda bu yıl güncellediğimiz güçlendiren ve dönüştüren finansman stratejimizle yeşil, teknolojik ve dijital dönüşümü destekleyerek müşterilerimize geleceğe yönelik finansman çözümleri sunan ve bu konuda onlara rehberlik eden bir banka olma yolunda ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Öncü, Banka olarak finansal güçlendirme çatısı altında dijital dönüşüme, müşteri deneyimini iyileştirmeye, yenilik çalışmalarına odaklandıklarını aktardı.

Sorumlu dönüşüm finansmanıyla düşük karbon ekonomisine geçişi desteklediklerini bildiren Öncü, "Çevresel etkimizi gözetiyor, sorumlu ürün ve hizmetleri, yenilenebilir enerji yatırımlarını ön planda tutuyoruz. İnsan odaklı bankacılık anlayışımızla, yaşamın her alanında çeşitliliği, eşitliği ve kapsayıcılığı savunuyor, çalışanlarımızın mutluluğunu, güvenliğini ve sağlığını önemsiyor, finansal ve dijital okuryazarlık eğitimleriyle gelişimlerini destekliyoruz. Tüm bu çalışmalarımızı ve güncellediğimiz sürdürülebilirlik stratejimizi raporumuzda detaylı bir şekilde paylaşıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Yeni stratejisini, süregelen çalışmaları ve gelecek dönem hedefleri doğrultusunda paydaş ve sektör analizleriyle şekillendirdiğini 2023 Sürdürülebilirlik Raporu'nda açıklayan Banka, bu stratejik yaklaşımla yeşil finansman projeleri ve diğer sürdürülebilirlik girişimlerine odaklanarak ülke ekonomisine katkı sağlama hedefini güçlendiriyor.

Odeabank'ın 2023 Sürdürülebilirlik Raporu, Küresel Raporlama İnisiyatifi (Global Reporting Initiative- GRI) standartlarıyla uyumlu olarak yayımlandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Finans, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Odeabank Sürdürülebilirlik Stratejisini Güncelledi - Son Dakika

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