Ödemiş Tarım, Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri ve Yem Fuarı Açıldı

Ekonomi

Ödemiş Tarım, Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri ve Yem Fuarı, yaklaşık 150 firmanın katılımıyla açıldı.

Ödemiş Ticaret Borsası Çok Amaçlı Fuar Alanı'ndaki organizasyon sektör paydaşlarını bir araya getirdi.

Kaymakam Fatih Aksoy, fuarın açılışında yaptığı konuşmada Küçükmenderes Havzası'nın tarım ve hayvancılıkta önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Çiftçilerin emekleriyle tarımın daha iyi yerlere geleceğini belirten Aksoy, "Anadolu'nun en verimli topraklarının üzerinde yaşıyoruz. Tarım ve hayvancılık alanlarında hemen hemen tüm ürünlerin yetiştirilebildiği bir coğrafyada yaşıyoruz." diye konuştu.

Ödemiş Ticaret Borsası Başkanı Latif Aka ise fuarın bölgenin tarım potansiyelini göstereceğini kaydederek, organizasyonda tarımsal ürünlerin yanı sıra tarımsal teknolojiler ve ekipmanların da sergileneceğine dikkati çekti.

Fuar, 21 Nisan'a kadar ziyarete açık olacak.