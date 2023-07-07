Ödüllü Beni Hafife Alma İnovasyon Yarışması Başvuruları Başlıyor - Son Dakika
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Ödüllü Beni Hafife Alma İnovasyon Yarışması Başvuruları Başlıyor

Ödüllü Beni Hafife Alma İnovasyon Yarışması Başvuruları Başlıyor

07.07.2023 14:36

Bu yıl ilk defa düzenlenecek olan Ödüllü Beni Hafife Alma İnovasyon Yarışması, tarım ve gıda alanında inovatif ürün ve projelerin değerlendirileceği bir platform sunuyor. Başvurular 10 Temmuz'da açılacak ve finalistler 10 Ekim'de düzenlenecek kongrede duyurulacak. Yarışmanın kazananları ise 16 Ekim'de gerçekleştirilecek zirvede açıklanacak. Başvurular ücretsiz olarak www.guvenilirurunplatformu.com sitesi üzerinden yapılabilir.

Bu yıl ilk defa düzenlenecek ve başta üniversiteler ve start-up'lar olmak üzere tarım ve gıda alanında inovatif ürün ve projelerin değerlendirileceği Ödüllü Beni Hafife Alma İnovasyon Yarışması'nın başvuruları 10 Temmuz'da açılıyor.

Gıda Perakendecileri Derneği, Güvenilir Ürün Platformu ve Beni Hafife Alma seçici kurulu ortaklığında düzenlenecek yarışmanın kazananlarını ise sürpriz ödüller bekliyor. Alanında uzman 100 jüri üyesi tarafından değerlendirilecek inovatif ürün ve projelerin finalistleri 10 Ekim'de düzenlenecek GPD 9. Ortak Gelişim Kongresi'nde katılımcılara duyurulacak. Finalistler arasında öne çıkan ilk üç kazanan ise 16 Ekim'de gerçekleştirilecek II. Uluslararası Güvenilir Ürün Zirvesi'nde açıklanacak.

Fikrine güvenen herkesi beklediklerini açıklayan yarışma istişare kurulu, ürününü ya da fikrini duyuramayan herkese ses olmak, yenilikçi projelerin önünü açmak için başvuruların ücretsiz olduğunu ve kazanan ürün ve fikirleri destekleyeceklerini duyurdu.

Başvurular 10-Temmuz-1 Eylül arasında www.guvenilirurunplatformu.com sitesi üzerinden yapılabilecek.

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