OECD ve G20 Ülkelerinde Ekonomik Büyüme Tahminleri

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), 2060 itibarıyla OECD ve G20 ülkelerinde ekonomik büyümenin yıllık yüzde 1,7 seviyesine gerileyeceğini öngörürken, enerji dönüşümünün hızlandırılmasının, üye ülkelerdeki ekonomik büyümede ılımlı, G20 ülkelerinde ise biraz daha keskin bir düşüşe yol açacağı tahmininde bulundu.

OECD, "Uzun Vadeli Senaryo Güncellemesi: Enerji Dönüşümünün Entegrasyonu" raporunu açıkladı.

Raporda OECD ve G20 ülkeleri için 2050 ve 2060'a yönelik ekonomik büyüme öngörüsü "temel" ve "enerji dönüşümü" olmak üzere iki farklı senaryoda incelendi.

Temel ekonomik senaryoya göre, OECD ve G20 ülkelerinde gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) Kovid-19 öncesi yüzde 3 olan yıllık büyüme oranının 2060 itibarıyla yüzde 1,7'ye gerileyeceği öngörülüyor. Rapora göre bu düşüşte, çalışma çağındaki nüfus ve gelişmekte olan piyasa ekonomilerindeki iş gücü verimliliği artışının yavaşlaması etkili olacak.

Bu dönemdeki ekonomik büyümenin büyük bir kısmını Çin ve Hindistan'ın oluşturacağı ancak Hindistan'ın ekonomik büyümedeki katkısının 2030'ların sonunda Çin'i geçeceği tahmin ediliyor.

OECD bölgesinde, kişi başına düşen reel GSYH büyümesinin yıllık yüzde 1,5 seviyesinde kalarak tarihsel ortalamanın oldukça altında seyredeceği öngörülüyor. Kişi başına düşen reel GSYH büyümesinin son dönemdeki performansının, G20'deki gelişmekte olan ekonomilerin çoğunda yavaşlaması bekleniyor.

Enerji dönüşümü senaryosunda ise ???????tüm ülkelerin enerji dönüşümünü 2026 itibarıyla hızlandırması, 2050 itibarıyla kömürün bir enerji kaynağı olarak portföyden çıkarılması ve birincil enerji kullanımında petrol ve gazın payının sırasıyla yüzde 5 ve 10'a gerilemesi öngörülüyor.

Küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefiyle uyumlu olan senaryoda, küresel ekonomik büyümenin ilk olarak yıllık 0,2 ve dönüşüm sürecinin sonuna doğru ise 0,6 puan düşmesi bekleniyor.

Söz konusu düşüşün OECD bölgesinde daha ılımlı, gelişmekte olan G20 ülkelerinde ise daha keskin olacağı tahmin ediliyor.

Enerji dönüşümünün sağlanması için düşük karbonlu elektrik üretim kapasitesinin ülkelere göre değişerek 2,5 ila 25 kat artması gerekiyor. Yeni düşük karbonlu elektrik kapasitesi yatırımlarının 2025'ten sonra OECD ülkelerindeki GSYH'nin ortalama yüzde 1'ine ve G20'deki gelişmekte olan ülkelerde GSYH'nin yüzde 2,5'ine denk geleceği hesaplanıyor. ???????