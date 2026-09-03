OGM, orman köylüsü 371 kadına 20,6 milyon lira mikro kredi sağladı - Son Dakika
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OGM, orman köylüsü 371 kadına 20,6 milyon lira mikro kredi sağladı

OGM, orman köylüsü 371 kadına 20,6 milyon lira mikro kredi sağladı
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Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), bu yıl 371 orman köylüsü kadına toplam 20 milyon 602 bin lira mikro kredi desteği verdi. Yıl sonuna kadar 751 kadına ulaşılması hedeflenirken, desteklerden yararlanan kadınlar geleneksel üretim faaliyetleriyle aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), orman köylerinde yaşayan kadınların üretime katılımını ve aile ekonomilerine katkısını artırmak amacıyla mikro kredi desteklerini sürdürürken bu yıl 371 orman köylüsü kadına toplam 20 milyon 602 bin lira destek sağladı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, OGM bünyesinde faaliyet gösteren Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) Dairesi Başkanlığı, orman köylerinde yaşayan vatandaşların ekonomik ve sosyal yönden güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda özellikle kadınların üretime katılımını artırmak, el emeğini ve yerel üretimi ekonomik değere dönüştürmelerine destek olmak amacıyla uygulanan ORKÖY Mikro Kredi Programı, orman köylüsü kadınlara önemli bir finansman imkanı sunuyor.

Bu yıl itibarıyla mikro kredi desteğinin üst sınırı 90 bin lira olarak uygulanıyor. Kadın girişimcilere tahsis edilen kredinin yüzde 20'si hibe olarak verilirken kalan tutar faizsiz şekilde 3 yılda 3 eşit taksitle geri ödeniyor.

15 yılda 2 bin 225 kadına destek

İlk kez 2010'da hayata geçirilen mikro kredi uygulamasıyla bugüne kadar çok sayıda orman köylüsü kadının üretim faaliyetlerine destek sağlandı.

Geçen yılın sonu itibarıyla 2 bin 225 orman köylüsü kadına ulaşan program kapsamında bugüne kadar toplam 130,9 milyon lira mikro kredi desteği verildi.

Desteklerden yararlanan kadınlar, gümüş kazaz örücülüğü, şal dokuma, çömlek ve külek yapımı, bez bebek üretimi, köy tavukçuluğu, nazar boncuğu yapımı, ipek böcekçiliği, bakır işlemeciliği, kozalak pekmezi, zeytinyağlı ve keçeli sabun üretimi gibi geleneksel alanların yanı sıra halı dokumacılığı ve çeşitli tarımsal faaliyetlerde de üretim yapıyor.

Bunun yanında yayık, süt sağımı, üzüm sıkma, çapalama ve hamur yoğurma makinesi gibi üretimi kolaylaştıran ekipmanların temini de destekleniyor.

"Kadınlarımızın üretimin içinde yer alması kırsal kalkınmaya katkı sağlıyor"

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, AA muhabirine, ORKÖY desteklerinin yalnızca ekonomik bir finansman desteği olmadığını, orman köylerinde yaşayan vatandaşların kendi imkanlarıyla üretim yapabilmelerine ve gelir elde edebilmelerine katkı sunduğunu söyledi.

Orman köylüsünün kalkınmasının, ormanların korunması ve sürdürülebilir yönetimiyle birlikte ele alınması gereken bir konu olduğunu belirten Karacabey, "Özellikle kadınlarımızın üretimin içinde daha fazla yer alması hem aile ekonomisine hem de kırsal kalkınmaya doğrudan katkı sağlıyor." ifadesini kullandı.

Karacabey, kadınların sahip olduğu bilgi, beceri ve el emeğinin ekonomik değere dönüşmesinin önemine dikkati çekerek, "Bir kadının üretime katılması, yalnızca kendi ailesinin gelirine değil, yaşadığı köyün ekonomik ve sosyal hayatına da katkı sağlıyor. Bu nedenle kadınlarımızın kendi üretim faaliyetlerini geliştirebilmeleri için imkanlarımız ölçüsünde destek olmaya devam ediyoruz." dedi.

Yıl içinde 751 kadına ulaşılması hedefleniyor

OGM, orman köylüsü kadınlara mikro kredi çalışmalarını sürdürürken 31 Ağustos itibarıyla iç ve dış kaynaklardan 371 orman köylüsü ev kadınına 20 milyon 602 bin lira tutarında destek sağladı.

Bu yıl iç kaynaklardan 392, dış kaynakla yürütülen İklime Dirençli Ormancılık Projesi kapsamında ise 359 olmak üzere 751 orman köylüsü kadına mikro kredi desteği verilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

Orman Genel Müdürlüğü, Ekonomi, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi OGM, orman köylüsü 371 kadına 20,6 milyon lira mikro kredi sağladı - Son Dakika

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