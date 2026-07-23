Öğrencilere Ulaşım Desteği - Son Dakika
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Öğrencilere Ulaşım Desteği

23.07.2026 10:17
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59 bin 277 öğrenci, 2025-2026 eğitim yılında Ulaşım Desteği programından yararlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması amacıyla uygulanan Ulaşım Desteği'nden 2025-2026 eğitim-öğretim yılında 59 bin 277 öğrencinin yararlandığını bildirdi.

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Ulaşım Desteği ile ailesinden farklı bir ilde eğitim gören öğrencilerin şehirlerarası ulaşım giderlerini karşıladıklarını belirtti.

Geleceğin teminatı olan öğrencilerin eğitim hayatlarını daha rahat sürdürebilmeleri için her türlü desteği sağlamaya devam ettiklerini aktaran Göktaş, Ulaşım Desteği programının 2022 yılının aralık ayında hayata geçirildiğini hatırlattı.

Eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesine önem verdiklerini vurgulayan Göktaş, ailelerinden uzakta öğrenim gören öğrencilerin ulaşım giderlerine sağlanan desteğin hem aile bütçesine katkı sunduğunu hem de gençlerin eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmelerine imkan tanıdığını ifade etti.

Öğrencilerin eğitim hayatının her aşamasında yanlarında olmaya devam edeceklerini belirten Göktaş, sosyal destek mekanizmalarını güçlendirerek sürdüreceklerini kaydetti.

Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilere yılda iki gidiş ve iki dönüş olmak üzere toplam dört defa destek verdiklerini belirten Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek gençlerimizi, öğrencilerimizi eğitim hayatlarında farklı program ve projelerle desteklemeyi sürdürüyoruz. Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrenciler için hayata geçirdiğimiz Ulaşım Desteği programımızın üst limit tutarını 1900 liraya yükseltmiştik. Bu kapsamda sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için uygulanan ulaşım desteğinden 2025-2026 eğitim-öğretim yılında 59 bin 277 öğrenci yararlandı."

Bugüne kadar 158 bin 867 öğrencinin Ulaşım Desteği'nden yararlandığını bildiren Göktaş, 2022 yılından Haziran 2026'ya kadar bu kapsamda 536 milyon 714 bin lira tutarında destek verdiklerini belirtti.

Göktaş, programa ilişkin başvuruların öğrenci veya öğrencinin ailesi tarafından, ailenin ikamet ettiği yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılması gerektiğini kaydetti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Öğrencilere Ulaşım Desteği - Son Dakika

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