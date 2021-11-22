Öğretmenler Günü'nde hediyeler FLO'dan

Geniş ürün yelpazesiyle her koşulda hayata ayak uyduran FLO, Öğretmenler Günü'nü en trend ayakkabı, sneaker ve bot modelleriyle kutluyor.

FLO'dan yapılan açıklamaya göre, uzun süre ayakta kalmak zorunda kalan öğretmenlerin ayak konforunu sağlayacak ve her tarza hitap edecek ayakkabılar, Öğretmenler Günü'nde harika bir hediye seçeneği oluyor.

22 Kasım tarihinde başlayacak FLO'nun Efsane İndirim Günleri ile yüzde 70'e varan indirim oranıyla FLO mağazalarında yeni sezon ihtiyaçları en uygun fiyatlarda sunuluyor.

Kadınlar için koleksiyonda siyah, beyaz, kahverengi ve pudra renkleri öne çıkıyor. Sezonun trendlerini yansıtan, kare topuklu ayakkabılar, sneakerlar, loaferlar, stilettolar ve babetler casual ve klasik kombinler ile harika bir uyum yakalıyor. FLO ayakkabılar, elbise, etek, gömlek, pantolon, ceket ve daha birçok kombinin tamamlayıcı parçası oluyor. FLO kadınların vazgeçilmez aksesuarı çantaları da unutmuyor. Geniş iş hacimleriyle kullanım kolaylığı sağlayan omuz ve çapraz çanta modelleri pudra, siyah, gri ve kahverengi renkleriyle ön plana çıkıyor. Kombinlere zamansız bir dokunuş yapan çantalar ayakkabılara zarif bir şekilde eşlik ediyor.

Erkekler için ise koleksiyonda siyah ve kahverengi tonları dikkat çekiyor. Bileğe kadar uzanan bot modelleri ve sneakerlar gün boyu konforlu adımlar sunuyor. FLO ayakkabıları ister takım elbiseyle ister casual giyimle kolaylıkla kombinlenerek Öğretmenler Günü için harika bir hediye alternatifi oluyor. FLO'nun yeni sezon koleksiyonlarında yer alan ayakkabı modelleri, öğretmenler için ideal bir hediye alternatifi olacak.