Öğütücü Bilya İthalatında Ek Yükümlülük

"Öğütücü bilya" ithalatında 3 yıl süreyle ek mali yükümlülük uygulanmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla Resmi Gazete'nin 4 Mart 2025 tarihli sayısında yayımlanan tebliğle açılan soruşturma kapsamında alınan geçici korunma önlemine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, "öğütücü bilyalar ve öğütmeye mahsus benzeri ve diğer" eşya ithalatında ton başına birinci yıl 185 dolar, ikinci yıl 180 dolar, üçüncü yıl 175 dolar olmak üzere 3 yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanması kararlaştırıldı.

Kararla söz konusu eşyanın bazı ülkeler ve gümrük bölgelerinden ithalatının korunma önleminden muaf tutulması için tarife kontenjanı da açıldı. Tarife kontenjanı miktarı, anılan ülkeler için toplam 1040 ton olarak belirlenirken, bu miktar her bir ülke için 347 tonu geçemeyecek.

Karar, 26 Ağustos'ta yürürlüğe girecek.

Öte yandan, karara ilişkin Ticaret Bakanlığınca hazırlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ de Resmi Gazete'de yayımlandı.