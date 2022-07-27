Buna göre, "Öğütücü bilyalar ve öğütmeye mahsus benzeri eşya" ve "öğütücü bilyalar ve öğütmeye mahsus diğer eşya" tanımlı eşyaların ithalatında 3 yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanacak.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Öğütücü bilya ithalatında 3 yıl korunma önlemi uygulanacak - Son Dakika

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