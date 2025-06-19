OİB, İhracat Şampiyonlarını Ödüllendirdi - Son Dakika
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Ekonomi

OİB, İhracat Şampiyonlarını Ödüllendirdi

OİB, İhracat Şampiyonlarını Ödüllendirdi
19.06.2025 14:48
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OİB, 2024'te en fazla ihracat yapan 138 firmayı ödüllendirirken, sektör 37,2 milyar dolara ulaştı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), sektörde 2024 yılında en fazla ihracat başarısı gösteren firmaları ödüllendirdi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, "İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni", OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik'in ev sahipliğinde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

Törende konuşan Çelik, 2006'da 15 milyar dolarla başlayan ihracat liderliğinin, 2024'te 37,2 milyar dolarlık rekor seviyeye taşındığını vurguladı.

Otomotiv sektörünün, Türkiye'nin toplam ihracatından yüzde 16,5 pay alarak bir kez daha zirvede yer aldığını aktaran Çelik, sektörün küresel zorluklara rağmen büyümeye devam ettiğini kaydetti.

Çelik, 2025 hedefleri doğrultusunda yılın ilk beş ayında 16,6 milyar dolarlık ihracata ulaşıldığını ifade ederek, yalnızca mayıs ayında gerçekleşen 4 milyar dolarlık ihracatla tüm zamanların en yüksek aylık performansına imza atıldığını bildirdi.

Bu başarının ardında 550 bin kişilik bir istihdam gücü, 50 bine yakın mühendis, 200'ün üzerinde AR-GE ve tasarım merkezi olduğunu dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Her üç dakikada 8 araç üreten, bu araçların 6'sını ihraç eden bir sektör yapısına sahibiz. İhracat yapmadığımız ülke neredeyse kalmadı. Küçük ada devletlerinden en büyük ekonomilere kadar, bayrağımızı 200'den fazla ülke ve bölgede gururla dalgalandırdık. Tüm ihracatçılarımıza gönülden teşekkür ediyorum."

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya da Bakanlık olarak otomotiv sektörünü desteklemek adına çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Korumacılık savaşlarını yakından takip ediyoruz. Bu kapsamda ABD gibi dev bir pazara yönelik eyalet bazlı desteklere geçeceğiz ve her eyalette düzenlenecek fuarlarda firmalarımıza destek olacağız." ifadelerini kullandı.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe de tüm ihracatçıları tebrik etti.

En fazla ihracat gerçekleştiren 138 firma ödüllendirildi

Geçen yıl en fazla ihracat yapan 138 firmaya platin, altın, gümüş ve bronz kategorilerinde ödülleri verildi.

Otomotiv endüstrisinde 2024 yılında en fazla ihracat gerçekleştiren kuruluş Ford Otomotiv oldu.

Platin kategorisinde Ford Otomotiv'in ardından sırasıyla Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ, Kibar Dış Ticaret AŞ, OYAK Renault Otomobil Fabrikaları AŞ, TGS Dış Ticaret AŞ, Mercedes-Benz Türk AŞ ve Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ yer aldı.

Ödül törenine Otomotiv Sanayii Derneği Başkanı Cengiz Eroldu, Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Yakup Birinci, OİB Yönetim Kurulu ile otomotiv endüstrisinin lider firmalarının üst düzey yöneticileri katıldı.

Kaynak: AA

Otomobil, İhracat, Ekonomi, Ford, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi OİB, İhracat Şampiyonlarını Ödüllendirdi - Son Dakika

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