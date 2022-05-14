ÖİB, Kırklareli'ndeki 2 taşınmazın satışını onayladı - Son Dakika
Üye Girişi

ÖİB, Kırklareli'ndeki 2 taşınmazın satışını onayladı

14.05.2022 09:52
ÖİB, Kırklareli'ndeki 2 taşınmazın satışını onayladı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Kırklareli'ndeki 2 taşınmazın satışına onay verdi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Kırklareli'ndeki 2 taşınmazın satışına onay verdi.

ÖİB'in konuya ilişkin tebliğleri, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı olan ve özelleştirme kapsam ve programında bulunan Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki taşınmaz ve bu taşınmaz üzerindeki yapıların, özelleştirme ihalesinde 2 milyon 619 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Binbirgıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine satılmasına karar verildi.

Söz konusu ilçedeki bir başka taşınmaz ve bu taşınmaz üzerindeki yapıların da ihalede 3 milyon 60 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren aynı firmaya satışı onaylandı.

YORUMLAR
500
Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nden kısa kısa Doğal gaz bağlantısı bulunan adresten ikinci defa bağlantı bedeli alınmayacak Doğal gaz bağlantısı bulunan adresten ikinci defa bağlantı bedeli alınmayacak

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Şeker Fabrikaları, Kırklareli, Gazete, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ÖİB, Kırklareli'ndeki 2 taşınmazın satışını onayladı - Son Dakika


Son Dakika
09:49 MYK toplandı! Kılıçdaroğlu, "İşi sandıkta bitireceğiz" mesajı verdi
09:47 Melis Sezen'e bir destek de Gonca Vuslateri'den geldi! Sutyensiz fotoğrafını paylaştı
09:22 Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden çiftçilere sebze fidesi desteği sağlanacak
09:16 Ses kayıtları ortaya çıktı! Putin'in kan kanseri olduğu iddiası Rusya'yı karıştırdı
08:45 Devlet Bahçeli, Muharrem İnce'yi aradı: En kısa sürede görüşelim
08:39 Deniz Seki'yi kimse tanıyamadı! Son paylaştığı fotoğrafta Bülent Ersoy'a benzetildi
08:33 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi barfiks demirine asılı halde bulundu! Acı haber arkadaşlarını yasa boğdu
08:25 Google Çeviri 24 yeni dili sistemine ekledi
07:58 Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı
03:29 New York Times Trabzonspor'un şampiyonluğunu sayfasında paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 09:59:04. #1.11#
SON DAKİKA: ÖİB, Kırklareli'ndeki 2 taşınmazın satışını onayladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement