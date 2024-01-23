Öksürüğe yol açan gıda takviyeleri hakkında uyarı

Medipol Çamlıca Üniversite Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Fevzi Sefa Dereköy, salgın hastalıklardan korunmak için bilinçsizce kullanılan bazı gıda takviyelerinin öksürüğe yol açabileceğine işaret ederek, öksürüğün 8 haftadan uzun sürdüğünde kronikleştiğini bildirdi.

Medipol Çamlıca Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, son günlerde artan salgın hastalıklar, soğuk hava ve beraberinde gelen öksürük önemli bir sağlık sorunu olarak öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Dereköy, bir yıl içinde hastaneye başvuran hastaların yaklaşık beşte birinin şikayetinin öksürük olduğuna dikkati çekerek, konuya ilişkin bilgi verdi.

Normal şartlarda öksürüğün solunum yolunu temizleyen, koruyucu bir mekanizma olduğunu belirten Dereköy, şunları kaydetti:

"Solunan partiküller, buhar, duman, kokular, toz ve soğuk hava öksürüğü tetikleyebilir. Öksürük 8 haftadan uzun sürüyorsa kronikleşmiş demektir. Dolayısıyla öksürük şikayetinin erken dönemde tedavi edilmesi önemlidir. Öksürük, solunum yolu enfeksiyonları, alerjiler ve çeşitli sağlık sorunlarına bağlı olarak çıkabilir. Özellikle Kovid-19 döneminde bağışıklığı artırmak amacıyla kullanılan bazı gıda takviyeleri, mide asidini etkileyerek reflüye yol açabilir, öksürüğe neden olabilir. Hastalar, öksürük şikayetiyle bir sağlık profesyoneline başvurmadan önce kendi başlarına ilaç ve şurup kullanmaktan kaçınmalı. Salgın hastalıklardan korunmak için bilinçsizce kullanılan bazı gıda takviyeleri öksürüğe yol açıyor. Öksürük 8 haftadan uzun sürdüğünde kronikleşiyor. Basit gibi görünen bu şikayet multidisipliner bir yaklaşımla tedavi edilebilir."

Dereköy, öksürüğün altında yatan nedenleri belirlemenin, etkili bir tedavi planı oluşturmanın temeli olduğunu bildirdi.

Sigara alışkanlığı ve alerji varlığının öksürüğün şiddet ve süresini artıracağını belirten Dereköy, "Bazı tür hipertansiyon ilaçları da bu tip uzamış öksürüklere neden olabilir. Astım ve bronşit gibi çeşitli akciğer hastalıkları da öksürük nedenleri arasında sayılmaktadır. Sigara içmeyen ve daha önce herhangi bir hastalığı olmayan uzamış öksürüklü hastalarda akciğer grafisi yüzde 95 normal olabilir. Bu nedenlerle kronik öksürük, multidisipliner bir yaklaşım gerektirir, kulak burun boğaz, göğüs hastalıkları ve iç hastalıkları uzmanlarının görüşlerine de başvurulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Dereköy, özellikle sigara içenlerde görülen kanlı öksürük, tek taraflı burun tıkanıklığı ve kilo kaybı gibi belirtilerin ise derhal bir uzmana başvurmayı gerektirdiğinin altını çizdi.

"Kısa zamanda bir hekime başvurmak gerek"

Dereköy, basit öksürükte bilinçsiz ilaç kullanmak yerine evde yapılacak ilk önlemlere ilişkin de tavsiyelerde bulundu.

Pratik olarak başlangıçta öksürüğe iyi gelmesi açısından bol ve ılık su içilmesi, bal ve limonlu su içilmesi, sıcak duş ve havayı nemlendirmek, okaliptüs ve buhar uygulamak, zencefil, zerdeçal ve hatme çiçekli karışımlar içmek, tuzlu su ile gargara, ananaslı ve acı biberli soslar ve kokteyller öneren Dereköy, mutlaka kısa zamanda hekime başvurmak gerektiğini aktardı.

Dereköy, "Bunun yanı sıra bulaşıcı hastalıkların yayılmasını engellemek için hapşıran ve öksüren bireylerin maske kullanmaları, hijyen kurallarına uymaları da toplum sağlığı açısından kritik bir rol oynamaktadır." ifadesini kullandı.