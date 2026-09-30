Okulda tuvaleti erteleyen çocuklarda mesane ve böbrek sağlığı bozulabiliyor

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesinden Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cihangir Akgün, çocuklarda uzun süre idrar tutmanın yalnızca enfeksiyon riskini artırmakla kalmayıp ilerleyen dönemlerde mesane ve böbrek sağlığını da tehdit edebileceğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Akgün, çocuklarda düzenli tuvalet alışkanlığının önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akgün, çocukların okul döneminde tuvalet ihtiyacını ertelemesinin sıklıkla karşılaşılan bir durum olduğunu belirtti.

Çocukların düzenli tuvalet alışkanlığı kazanmasının önemine işaret eden Akgün, "Çocukların en azından iki teneffüste bir tuvalete gitmeleri çok önemli. Gidebiliyorlarsa her teneffüs, gitmiyorlarsa iki teneffüste bir tuvalete gitmeliler. Çünkü en iyi mesane boş mesanedir." ifadelerini kullandı.

Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonlarının sık görüldüğünü vurgulayan Akgün, özellikle küçük yaş grubunda ateşli enfeksiyonların dikkatle takip edilmesi gerektiğini anlattı.

Akgün, idrar yolu enfeksiyonunun çocuklarda çok sık görüldüğünü belirterek, özellikle ateşli idrar yolu enfeksiyonlarının çocuklarda böbrek hasarına yol açabildiğini ve 0-5 yaş arası çocuklarda bunu sık görüldüğünü vurguladı.

Okul çağındaki çocuklarda idrar yolu enfeksiyonlarının artmasında tuvalete gitmenin ertelenmesinin önemli bir etken olduğunu aktaran Akgün, şunları kaydetti:

"Çocuklar arkadaşlarına kavuşuyorlar, oyunlar oynuyorlar, teneffüslerde tuvalete gitmeyi ihmal edebiliyorlar. Bu sırada idrar tutma manevraları gerçekleştiriyorlar. Bu idrar tutmalar bazen saatler sürebiliyor. Bazı çocuklar da hijyen endişesi nedeniyle okulda tuvalete gitmiyor. İdrarın uzun süre tutulması mesanenin kasılmasını bozabiliyor ve bakterilerin çoğalmasını kolaylaştırarak tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarına zemin hazırlayabiliyor."

Akgün, ailelerin, öğretmenlerin ve okul yönetimlerinin de bu konuda çocukları desteklemesi gerektiğini kaydederek, okul tuvaletlerinin hijyenik olması ve çocukların tuvaleti kullanmaktan çekinmemesinin önemine dikkati çekti.

Uzun süre idrar tutma mesaneyi bozabiliyor

Prof. Dr. Akgün, uzun süre ve sık tekrarlanan idrar tutma alışkanlığının ilerleyen dönemlerde mesanenin çalışma düzenini bozabileceğini ifade etti.

İdrar tutma manevralarının çok sık olursa mesanenin kasılmasının bozulduğunu anlatan Akgün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İleride gülerken, öksürürken idrar kaçıran çocukları görebiliyoruz. Hatta daha ileri dönemlerde bazen mesanenin çalışması tamamen bozuluyor. İleri vakalarda mesanenin sonda yardımıyla günde birkaç kez boşaltılması gerekebiliyor. Bu durumlar böbrek yetmezliği ve böbrek kaybına kadar ilerliyor. Çocuklar hem alaturka hem alafranga tuvaletleri kullanmayı öğrenmesi gerekiyor. Her okulda hem alaturka hem alafranga tuvaleti olmalı. Ailelerin her iki tuvaleti kullanmayla ilgili eğitim vermeleri gerekmekte."