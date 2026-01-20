Ölçü aletlerinde son uyarı: Süreyi kaçıranlara ceza

Ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenesi konusunda önemli bir uyarı yapıldı. 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında muayene süresi dolan ölçü ve ölçü aletleri için 2 Mart 2026 Pazartesi günü mesai bitimine kadar başvuru yapılması gerektiği bildirildi. Süresi içinde işlem yaptırmayanlar hakkında yasal işlem uygulanacağı belirtildi.

İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, iki yıllık periyodik muayene süresini doldurmuş akaryakıt, LPG ve tanker sayaçları, CNG ölçüm sistemleri, motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçüm cihazları, hassas kütle ölçüleri, 5 kilogramın üzerindeki kütle ölçüleri, demiryolu yük ve sarnıçlı vagonları ile 2000 kilogramın üzerinde kapasiteye sahip otomatik olmayan tartı aletleri ve aks kantarlarını kullanan kişi ve kuruluşların Türk Standardları Enstitüsü'ne başvurmalarının zorunlu olduğu hatırlatıldı.

Uzunluk ölçüleri, hacim ölçüleri, 5 kilograma kadar olan hassas olmayan kütle ölçüleri ile pazar yerlerinde kullanılan ve elektronik bağlantı özelliği bulunmayan 2000 kilograma kadar kapasiteli mekanik ve elektronik tartı aletleri için başvuruların, bağlı bulunulan Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarına yapılacağı kaydedildi.

Birinci ve ikinci sınıf otomatik olmayan tartı aletleri ile otomatik tartı aletleri ve 2 bin kilograma kadar kapasiteye sahip üçüncü ve dördüncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri için ise Bakanlıkça yetkilendirilmiş muayene servislerine müracaat edilmesi gerektiği vurgulandı. Her yıl periyodik muayenesi zorunlu olan egzoz gazı emisyon ölçüm cihazları ile beş yıllık muayene süresini doldurmuş ısı sayaçları için de yetkili servislerin görevli olduğu belirtildi. Naklimetre ve hububat muayene aletlerinin muayenelerinin ise Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri tarafından gerçekleştirileceği ifade edildi.

Açıklamada, kullanımda olan elektrik, su ve gaz sayaçlarına ait listelerin, ilgili dağıtım şirketleri ve su idareleri tarafından 2 Mart 2026 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine bildirilmesi gerektiği vurgulandı. On yıllık periyodik muayene süresini doldurmuş elektrik, su ve gaz sayaçlarının ise 31 Aralık 2026 tarihine kadar sökülerek yerine geçerli muayenesi bulunan sayaçların takılmasının zorunlu olduğu hatırlatıldı.

Taksimetrelerin periyodik muayene geçerlilik süresinin istisnai durumlar dışında en fazla bir yıl olduğu, bu süre dolmadan yetkili muayene servislerinde muayene ve damgalama işlemlerinin yapılması gerektiği ifade edildi. Takograf cihazlarının muayene geçerlilik süresinin iki yıl olduğu, trafikte kullanılan radar ve ortalama hız ölçüm cihazlarının ise her yıl Türk Standardları Enstitüsü tarafından muayene edilmesi gerektiği bildirildi.

Yetkililer, periyodik muayenesi yaptırılmayan ya da muayenesiz ölçü aleti kullananlar hakkında 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında yasal işlem uygulanacağını belirterek, ilgililerin mağduriyet yaşamamaları için belirtilen süreleri dikkate almaları çağrısında bulundu. - SAMSUN