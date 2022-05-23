Olumsuz hava koşullarının ekili arazilere verdiği zarar tarım sigortasının önemini bir kez daha ortaya koydu - Son Dakika
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Olumsuz hava koşullarının ekili arazilere verdiği zarar tarım sigortasının önemini bir kez daha ortaya koydu

23.05.2022 00:57
Olumsuz hava koşullarının ekili arazilere verdiği zarar tarım sigortasının önemini bir kez daha ortaya koydu

Olumsuz hava koşullarının ekili arazilere zarar verdiğini söyleyen uzmanlar, tarım sigortasının önemine değindi.

Olumsuz hava koşullarının ekili arazilere zarar verdiğini söyleyen uzmanlar, tarım sigortasının önemine değindi.

Şanlıurfa il genelinde önceki ay etkili olan sağanak yağmur ve dolu, ekili arazilere zarar vermiş; başta Hilvan ve Bozova olmak üzere Siverek, Viranşehir, Ceylanpınar, Suruç, Halfeti ve Birecik'teki fıstık bahçelerinde zarar oluşmuştu.

Bozova'da çiftçilik yapan Metin Karataş, "Yağmur ve dolu bayağı yağdı. Biz de çok etkilendik. Fıstık bahçelerimiz çok zarar gördü" dedi. Gerdek Mahallesi'nde çiftçilik yapan Halil Doğan ise, yaşadığı bölgede dolu yağışı olmadığını fakat rüzgar nedeniyle ürünlerinde kayıp yaşandığını belirtti.

Tarım sigortasının önemine değindi

Fıstıkta yaşanan zararı yerinde inceleyen Ziraat Mühendisi Mehmet Bilgin, tarım sigortası yaptırmanın önemine dikkat çekerek, "Fıstık ağaçlarından tutuk, arpa, buğday, mercimek gibi diğer ürünlerimizde, buna pamuğu da ekleyebiliriz, bunlar yaşanan dolu ve sağanak yağmurdan zarar gördü. Tarım sigortası yaptırmayan çiftçiler, ne yazık ki bu zararı kendi cebinden karşılayacak" diye konuştu. - ŞANLIURFA

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Olumsuz hava koşullarının ekili arazilere verdiği zarar tarım sigortasının önemini bir kez daha ortaya koydu Olumsuz hava koşullarının ekili arazilere verdiği zarar tarım sigortasının önemini bir kez daha ortaya koydu WhatsApp, güvenliğin önemi ortaya koyan bir özellik getiriyor! WhatsApp, güvenliğin önemi ortaya koyan bir özellik getiriyor! Bakan Yanık, doludan zarar gören tarım arazilerinde köylülerin sorunlarını dinledi Bakan Yanık, doludan zarar gören tarım arazilerinde köylülerin sorunlarını dinledi
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Olumsuz hava koşullarının ekili arazilere verdiği zarar tarım sigortasının önemini bir kez daha ortaya koydu - Son Dakika


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