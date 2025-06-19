Ömer Düzgün Yeniden TPF Başkanı - Son Dakika
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Ekonomi

Ömer Düzgün Yeniden TPF Başkanı

19.06.2025 11:21
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Ömer Düzgün, Türkiye Perakendeciler Federasyonu başkanlığına yeniden seçildi ve sektörü güçlendireceğini vurguladı.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, yeniden bu göreve seçildi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TPF'nin 8. Olağan Genel Kurulu İstanbul'da gerçekleştirildi. Genel kurulda TPF Başkanlığına tek aday olarak gösterilen Düzgün, üyelerin oylarıyla güven tazeledi.

Başkan seçilmesinin ardından konuşan Ömer Düzgün, gösterilen teveccühe layık olmak için tüm güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yerel zincirlerin sesi olmaya, sorunlara çözüm üretmeye ve sektörü daha güçlü bir konuma taşımaya kararlı olduklarını vurgulayan Düzgün, yerel perakende sektörünü ilgilendiren konularla ilgili görüşlerini paylaştı.

"Sektör için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz"

Ömer Düzgün, rekabet koşulları, ekonomik gelişmeler ve perakende yasasındaki beklentiler gibi konularda hızlı bir yol haritası izleyeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Federasyon olarak bugüne dek hep sahada olduk, üyelerimizin dertlerini yerinde dinledik, çözüm üretmek için ilgili kurumlarla güçlü diyalog kurduk. Yeni dönemde bu diyaloğu daha da derinleştireceğiz. Yerel zincirler olarak hem ekonomik hem sosyal kalkınmanın anahtarıyız. Yerli sermayeyi ayakta tutmak sadece bir ekonomik tercih değil, aynı zamanda bir milli duruştur. Bu bilinçle daha güçlü, daha dirençli bir sektör için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Yerel zincirler olarak hem ekonomik hem sosyal anlamda ülkemizin dört bir yanında değer üretmeye devam ediyoruz. Adil rekabetin sağlanması, yerli sermayenin korunması ve sürdürülebilir büyüme için yasal düzenlemeler en büyük beklentilerimiz arasındadır."

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, istanbul, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ömer Düzgün Yeniden TPF Başkanı - Son Dakika

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