Omsan Logistics'e Stevie Awards'tan altın ve bronz ödül - Son Dakika

OYAK Grubu şirketlerinden Omsan Logistics, iş dünyasının satış ve müşteri hizmetleri alanındaki en önemli ödüllerinden Stevie Awards'ta iki ödül birden kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Omsan Logistics, 2002 yılından bu yana iş hayatının her alanındaki başarıları takdir etmek için hazırlanan tek küresel ödül programı Stevie Awards'ta Marmaray ile demir yolu kullanarak Avrupa'dan Asya'ya otomobil taşımacılığı yaptığı ve dünyada bir ilke imza attığı projesiyle iki ödül birden kazandı.

Dünyanın en derin batırma tüp tüneline sahip Marmaray'dan geçiş yaparak, dünyada denizin altından bu derinlikte otomobil taşıyan ilk şirket unvanının sahibi olan Omsan Logistics, Stevie Awards'ta "İş Birliği Çözümü" kategorisinde altın, "Müşteri Hizmetleri Başarısı" kategorisinde ise bronz ödüle layık görüldü.

"Çevreci yaklaşımları büyüme stratejimizin merkezine yerleştiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Omsan Logistics Genel Müdürü Cömert Varlık, Setevie Awards'ta ödüllere layık görülmekten mutluluk duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yeşil Taşımacılık olarak da nitelendirilen demir yolu taşımacılığı sektöründe fark yaratıyoruz. Çevreci ve rekabetçi demir yolu taşımalarımızın hizmet portföyümüzdeki ağırlığını artırarak çevreci yaklaşımları büyüme stratejimizin merkezine yerleştiriyor, karbon salımının azaltılmasına önemli katkıda bulunuyoruz. 2021 yılında operasyonlarımızda kara yolu yerine demir yolunu kullanarak yüzde 80 daha az karbon salımı gerçekleştirdik. Demir yolu taşımacılığı ile 740 bin metrekare ormanlık alanda 2,2 milyondan fazla ağacın eş değerinde oksijeni doğaya geri kazandırmayı başardık. Özellikle AB Yeşil Mutabakatı ile birlikte lojistik firmalarının gerçekleştirdiği çevreci projeler de büyük önem kazanacak. Biz de küresel lojistik yaklaşımlar çerçevesinde sürdürülebilirlik uygulamalarımızı tüm iş süreçlerimizde daha da yaygınlaştıracağız. Geçtiğimiz yıl Türkiye'de demir yolu ile gerçekleştirilen toplam taşımalar içerisinde yüzde 10'un üzerinde pay alarak, özel firmalar içinde lider olduk. Küresel sektör tecrübemizi yenilikçi ve profesyonel yapımızla güçlendiriyor, tedarik zincirinde müşterilerimize özel, uçtan uca sunduğumuz entegre, rekabetçi, verimli ve kurumsal çözümlerle fark yaratıyoruz. Müşterilerimiz için entegre sunduğumuz hizmetlerle multimodal hizmet verme kabiliyetimiz uluslararası platformlarda da dikkat çekiyor ve ödüllendiriliyor. Bugün de lojistik tarihinde bir ilki gerçekleştirdiğimiz Marmaray projemizle Stevie Awards'ta bir altın ve bir bronz ödül kazanmanın gururu içerisindeyiz."

Verilen bilgiye göre, 45 yıla yakın köklü tecrübesi ve entegre hizmetleriyle sektörün birçok alanındaki öncü konumunu sürdüren Omsan Logistics, operasyonel olarak, yurt içi ve dışında kara yolu, deniz yolu, hava yolu, demir yolu taşımacılığı, serbest ve gümrüklü depolama, mikro dağıtım, proje taşımacılığı, ev ve ofis lojistiği, gümrükleme ve sigorta gibi geniş bir hizmet yelpazesine sahip.

Şirket; ödüle layık görüldüğü Marmaray projesiyle 2020 sonunda Romanya'da üretilen otomobilleri demir yolu vasıtasıyla İzmit'e ulaştırmış, Marmaray'dan otomobil taşımacılığı yapan ilk şirket unvanını kazanarak kapasite artışı, verimlilik ve müşteri memnuniyeti sağlamıştı. Müşterilerine esnek bir yapı ile alternatif multimodal çözümler üreten Omsan, operasyonu uzmanlık gerektiren hassas, değeri yüksek ürünlerin taşımasını başarıyla gerçekleştirmeye devam ediyor.