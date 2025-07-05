Opel Frontera Gravel: Macera Odaklı Elektrikli SUV

Alman otomobil üreticisi Opel, Frontera modelinin macera odaklı versiyonu "Gravel" konseptini Avusturya'da düzenlenen XS Carnight Worthersee etkinliğinde görücüye çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tamamen elektrikli Frontera Elektrik'in seri üretim versiyonu üzerinden geliştirilen Frontera Gravel, sağlam yapısı ve arazi sürüşüne uygun donanımlarıyla dikkat çekiyor. Araç, emisyonsuz sürüş olanağı sunarak doğa yolları için alternatif çözüm oluşturmayı hedefliyor.

Opel'in BlackFish Graphics tasarım stüdyosu işbirliğiyle hazırladığı model, mat şampanya rengi gövde kaplaması, mat siyah tavan ve kaputla kontrast bir görünüm sunuyor. Araçta ayrıca turuncu detaylara sahip dış ayna muhafazaları, tamponlar, arka spoyler ve portbagaj yer alıyor.

Frontera Gravel'de, Thule Canyon XT taşıyıcı ve kaput üzerine monte edilen ek farlar sayesinde gece sürüşlerinde görüş artırılıyor. Borbet üretimi 7x16 inç CWE jantlarla desteklenen araç, çakıl ve taşlı zemin koşullarına uyum sağlıyor.

İç mekanda da dış tasarımla uyumlu detaylara yer verilen araçta, tamamen siyah tavan döşeme ve turuncu vurgularla tasarlanmış koltuklar öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Opel ve Vauxhall Pazarlama Başkan Yardımcısı Rebecca Reinermann, Opel Frontera'nın her açıdan olağanüstü bir araç olduğunu vurguladı.

Reinermann, "Frontera, sade, sağlam tasarımı ve sunduğu birçok pratik çözümle, aileler ve günlük maceralar için ideal ve uygun fiyatlı bir SUV. Frontera'yı bir üst seviyeye taşımayı ve günlük kullanıma yönelik bir aracın gerçek bir macera aracına nasıl dönüştürülebileceğini göstermeyi istedik. Bu sürecin sonucu olarak benzersiz, özgürlüğü yansıtan ve sınırları ortadan kaldıran bir gösteri aracı olan Frontera Gravel ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.