OpenAI Halka Arz Sürecine Girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

OpenAI Halka Arz Sürecine Girdi

09.06.2026 01:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

OpenAI, halka arz için SEC'e gizli kayıt beyanını sundu, süreç karmaşık olabilir.

ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI, olası halka arz süreci için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) taslak kayıt beyanını gizli olarak sunduğunu duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, "S-1 Formu" olarak bilinen taslak kayıt beyanının SEC'e gizli olarak sunulduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bunun kamuoyuna sızmasını beklediğimiz için şimdiden duyuruyoruz." ifadeleri yer aldı.

Halka arzın zamanlamasına ilişkin henüz bir karar verilmediği belirtilen açıklamada, özel şirket olarak yürütülmesinin daha kolay olabileceği bazı planlar nedeniyle sürecin zaman alabileceği kaydedildi.

Açıklamada, bunun "karmaşık bir ödünleşim" süreci olduğu vurgulanarak, söz konusu başvurunun, şirketin en doğru seçenek olarak değerlendirmesi halinde daha erken halka açılmasına imkan sağlayacağı ifade edildi.

Yapay zeka şirketlerinden Anthropic de geçen hafta olası halka arz süreci kapsamında SEC'e taslak kayıt beyanını gizli olarak sunduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

Halka Arz, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi OpenAI Halka Arz Sürecine Girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendisini tabancayla yaralayan kardeşini bıçaklayarak öldürdü Kendisini tabancayla yaralayan kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Aydın’da boş arazide erkek cesedi bulundu Aydın'da boş arazide erkek cesedi bulundu
Mardin’de 4 çocuk babası, tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu Mardin'de 4 çocuk babası, tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu
Polisten kaçan şüpheliyi tek yumrukla yere serdi Polisten kaçan şüpheliyi tek yumrukla yere serdi
Bursa’da çocuk parkında pompalı tüfekli saldırı: 10 yaralı Bursa'da çocuk parkında pompalı tüfekli saldırı: 10 yaralı
Paşinyan seçimde zafer ilan etti Türkiye mesajı konuşmaya damga vurdu Paşinyan seçimde zafer ilan etti! Türkiye mesajı konuşmaya damga vurdu

23:49
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe dışında Türkiye’de destek vereceği takımı açıkladı
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe dışında Türkiye'de destek vereceği takımı açıkladı
23:33
Galatasaray’ın gündemindeki Camavinga’nın bonservisi belli oldu
Galatasaray'ın gündemindeki Camavinga'nın bonservisi belli oldu
23:21
Okan Buruk ile Arda Turan buluştu Birbirlerine karşılıklı jestler
Okan Buruk ile Arda Turan buluştu! Birbirlerine karşılıklı jestler
22:00
Bakan Şimşek: Sene sonu kira enflasyonu yüzde 30-35 aralığına iner
Bakan Şimşek: Sene sonu kira enflasyonu yüzde 30-35 aralığına iner
21:57
ABD Başkanı Trump’tan Netanyahu’ya İran’a saldırı uyarısı: Çok yakın zamanda yalnız kalabilirsin
ABD Başkanı Trump'tan Netanyahu'ya İran'a saldırı uyarısı: Çok yakın zamanda yalnız kalabilirsin
20:35
Kılıçdaroğlu: 11 Haziran’da kurultay sürecini başlatıyoruz
Kılıçdaroğlu: 11 Haziran'da kurultay sürecini başlatıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 02:33:09. #7.13#
SON DAKİKA: OpenAI Halka Arz Sürecine Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.