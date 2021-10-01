OPET Akıllı Filo Sistemi "Otobil" ile kontrol, araç sahiplerinde

OPET'in Akıllı Filo Yönetim Sistemi Otobil sayesinde şirket araçları OPET istasyonlarında nakit veya kredi kartı ile ödeme yapmadan, araçtan inmeden yakıt alabiliyor.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, taşıtların tüm giderlerini araç sahiplerinin kontrol ettiği dijital ortamda raporlama yapan sistem, aynı zamanda şirketlere maliyet avantajı ve verimlilik getiriyor.

Otobil, akaryakıt alışverişlerinde şirket araçlarına arabadan inmeden ödeme yapma imkanı sunuyor. Kullanıcılar tercihlerine göre "Fuelopass" ve "Anahtarlık" olarak adlandırılan iki farklı ünite sisteminden birini seçebiliyor.

OPET müşterileri Otobil ile araçlarının dolum ve kilometre bilgilerini dijital ortamda kolaylıkla öğrenebiliyor. Sistem sayesinde araçlarının ne zaman, nereden, ne kadar yakıt aldığını öğrenen araç sahipleri böylece taşıtlarının tüm giderlerini kontrol edebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OPET Filo Satış ve Teknolojileri Direktörü Hakan Koca, Otobil ile 55 bin şirket ve 1 milyon araca ulaştıklarını belirterek, "OPET olarak dijitalleşmeye büyük önem veriyoruz. Teknoloji sürekli gelişiyor ve bizim de bu alana yatırımlarımız devam ediyor. Çalışma prensibini müşterilerimizin yakıt alım alışkanlıklarından alan Otobil, her ölçek ve sektörden şirketin yanı sıra bireysel araç sahipleri ile kiralık araç kullanan müşterilerimize de birçok avantaj sunuyor." ifadelerini kullandı.