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Oral: "Kadınlarımızın emekleri Altınova markasıyla büyüyecek" - Son Dakika

Oral: "Kadınlarımızın emekleri Altınova markasıyla büyüyecek"

13.11.2021 14:59
Oral: "Kadınlarımızın emekleri Altınova markasıyla büyüyecek"

Yalova Alternatif Üretim Kadın Girişimi Kooperatifi üyeleri, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ı makamında ziyaret ettiler.

Yalova Alternatif Üretim Kadın Girişimi Kooperatifi üyeleri, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ı makamında ziyaret ettiler.

Yalova Alternatif Üretim Kadın Girişimi Kooperatifi Başkanı Meral Evcin Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ı makamında ziyaret ettiler. Kooperatif çalışmaları hakkında Başkan Oral'a bilgi veren Meral Evcin Özdemir, "Yalovalı kadınlarımızı istihdama katmak için çalışıyoruz. Bu yönde sizlerin de Altınova'da yaptığı işler bizim için büyük önem taşıyor" dedi.

Kadınların üreterek ekonomiye katkı sağlamalarının büyük önem taşıdığını ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Bu yönde çok ciddi çalışmalarımız var. Hersek Sahilinde kadınlarımız için yöresel ürün çarşısı oluşturduk. Yakın zamanda kadınlarımıza hizmet edecek olan Türkiye'nin en özel ve nitelikli merkezinin açılışı için gün sayıyoruz. Yöresel Ürünler Üretim Merkezimiz sayesinde Altınovalı Kadınlar daha profesyonel ve daha büyük pazarlara açılacak. Emekleri Altınova markası ile büyüyecek" diye konuştu. - YALOVA

Oral: Kadınlarımızın emekleri Altınova markasıyla büyüyecek

Kooperatif, Metin Oral, Yalova, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Oral: 'Kadınlarımızın emekleri Altınova markasıyla büyüyecek' - Son Dakika Ekonomi


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