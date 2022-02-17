Ordu Büyükşehir Belediyesi içme suyunda yüzde 7 indirim yaptı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, su tüketim bedelinde uygulanacak olan KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e düşürdü.

Ordu'nun 19 ilçesini sağlıklı içme suyuna kavuşturmak ve kayıp-kaçak oranını en aza indirmek amacıyla alt yapı yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Ordu Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan ekonomik su tarifesi uygulamasındaki kararlılığını 2022 yılında da sürdürüyor. Bu kapsamda OSKİ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Enflasyon Tedbirleri" kapsamında abonelerine içme suyunu 14 Şubat 2022 tarihinden başlayarak yüzde 7 indirimli vermeye başladı.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya üzerinden açıklama yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Enflasyon Tedbirleri" kapsamında su tüketim bedelinde uygulanacak olan KDV oranını ilimizde yüzde 8'den yüzde 1'e düşürdük. Hayırlı olsun" sözlerine yer verdi. - ORDU