Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden Tarım Üreticilerine Büyük Destek - Son Dakika
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Ekonomi

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden Tarım Üreticilerine Büyük Destek

Ordu Büyükşehir Belediyesi\'nden Tarım Üreticilerine Büyük Destek

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin tarım makineleri parkı, Ordulu patates üreticileri için büyük kolaylık sağladı. Üreticiler, dışa bağımlılıklarını azaltarak işlerini yüzde 70 oranında kolaylaştırdı.

09.10.2024 16:31  Güncelleme: 16:33
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Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin tarım makineleri parkında bulunan araçlar, Ordulu üreticilerin dışa bağımlılığını azalttı, işeri yüzde 70 kolaylaştırdı. Geçen yıllarda Tokat gibi çevre illerden makineler getirerek üretim yapan patates üreticileri, bu sezon hem ekim döneminde hem de hasatta Büyükşehrin tarım makinalarını kullanarak kolaylık yaşadı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım Makineleri Parkı üreticilere kolaylık sağlamaya devam ediyor. Belediye tarafından sunulan makineli tarım imkanından yararlanan üreticiler hem daha fazla alanda üretim yapma imkanı buluyor, hem de ekonomik kazançlarını arttırıyor.

Büyükşehrin tarım makineleri Korganlı patates üreticilerine bu sezon büyük kolaylık sağladı. Daha önceleri Tokat ve çevre illerden getirdikleri makineleri ile ekim ve hasat yapan üreticilerin dışa bağımlılığını Ordu Büyükşehir Belediyesi bitirdi. Üreticiler, hem nisan ayındaki patates ekimini hem de bu günlerde devam eden hasadı Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin tarım makineleri ile gerçekleştirdi.

"Makineler ayağımıza kadar geliyor, işlerimiz yüzde 70 kolaylaştı"

Patates hasat makinesini kullanan Korgan Tatarcık Mahallesi'ndeki üreticiler, makineli tarımın kendilerine büyük kolaylık sağladığını söyledi. Geçen yıllarda Tokat ve çevre illerden getirilen makinelerin kendilerini zorladığını aktaran ve şimdilerde Büyükşehir Belediyesi'nin makineleri ayaklarına kadar getirildiğine dikkat çeken üreticiler, "Nisan ayında ekimini yaptığımız patateslerimizin bugün itibariyle hasadını yapıyoruz. Ekim döneminde de Büyükşehir Belediyemizin bizlerin kullanımına sunduğu makineleri kullandık. Şimdi hasat döneminde de bu makineleri kullanıyoruz. Bu makineler sayesinde işimiz yüzde 70 kolaylaştı. Büyükşehir Belediye Başkanımızın vizyonu sayesinde daha önce Tokat'tan hasat dönemi için aldığımız makineleri artık kendi belediyemizden alıyoruz. Hem işçilik hem de zamanda kazanıyoruz. Bu hizmet için Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdiler. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden Tarım Üreticilerine Büyük Destek - Son Dakika

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