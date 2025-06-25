Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Tarım Makineleri Üreticilere Kolaylık Sağlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Tarım Makineleri Üreticilere Kolaylık Sağlıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi\'nin Tarım Makineleri Üreticilere Kolaylık Sağlıyor
25.06.2025 13:33  Güncelleme: 13:38
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Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin tarım makineleri parkı, üreticilere büyük kolaylıklar sağlıyor. Makineler sayesinde iş gücünden tasarruf eden üreticiler, zaman ve maliyet avantajı elde ederek üretimlerini artırıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin(OBB) tarım makineleri parkında bulunan araçlar, daha önce beden gücü ile çalışan üreticilerin işlerini kolaylaştırıyor. Belediyenin sunduğu makineli tarım imkanından yararlanan üreticiler, daha fazla alanda üretim yapmanın yanı sıra hem zamandan, hem de iş gücü gibi gider kalemlerinden tasarruf sağlıyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in çabası ve gayretiyle halkın hizmetine sunulan, Ordu tarımına güç katan Tarım Makineleri Parkı'ndan üreticiler faydalanmaya devam ediyor. Mesudiye ilçesinde fındık tarımının yapılmadığı bölgelerde hayvancılık ile uğraşan üreticiler, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin makine parkından yararlanarak işlerini kolaylaştırıyor.

Besicilerin kışlık yem ihtiyacı balya makinesi ile daha da kolaylaştı

Yaz aylarının gelmesi ile hasada başlayan üreticiler, kış aylarında hayvanlarına yem hazırlamak için daha önce ekimini yaptığı arazilerde çalışma yürütüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin haşbaylı balya makinesini kullanan üreticiler, kısa sürelerde ve az maliyetle hayvanlarının kış aylarında tüketeceği yem ihtiyacını karşılıyor. Öte yandan tarım makinelerinin satın alımlarda maliyetli olması ve kısa sürelerde kendini amorti edememesi sebebiyle Büyükşehir Belediyesinin sağladığı bu imkan ayrıca üreticiye ekstra bir yükten kurtarıyor.

"5 günlük iş 1 güne düştü, üretimimiz artı"

Mesudiye ilçesine bağlı Müslümsarıca Mahallesi'nde tarım ve hayvancılık yapan üreticilerden Kemal Habil ve Mahmut Erdoğan, tarım makineleri parkından aldıkları haşbaylı balya makinesini kullanarak işlerinde büyük bir kolaylık sağladıklarını belirttiler. Daha önce yem bitkilerinin biçilmesinden hazırlanmasına imkanların kısıtlı olması sebebiyle çok fazla zaman kaybettiklerini aktaran üreticiler, şimdilerde balya makinesi ile çok kısa sürelerde ve kolaylıkla işlerini yaptıklarını ifade ettiler.

Tarım makineleri sayesinde üretim alanlarının genişlediğini ve bu sayede çalışmalarını daha da büyüttüklerini aktaran üreticiler, kendilerine bu imkanı sağlayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkürlerini ilettiler. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Tarım Makineleri Üreticilere Kolaylık Sağlıyor - Son Dakika

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