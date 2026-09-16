Ordu\'da 19 ilçede market denetiminde tarihi geçmiş ürünler satıştan men edildi

Ordu'nun 19 ilçesinde yerel ve zincir marketlere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlıklar ile son kullanma tarihi geçen ürünler kontrol edildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelindeki marketlerde denetim gerçekleştirdi. Ekipler, reyonlardaki ürünleri tek tek inceleyerek raf ve kasa fiyatları arasındaki farklılıkların yanı sıra ürünlerin son kullanma tarihleri ve mevzuata uygunluğunu kontrol etti. Denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edilirken, söz konusu ürünler satıştan men edildi. Kurallara uygun olmadığı belirlenen ürünlere el koyan ekipler, ilgili firmalar hakkında idari işlem başlattı.

Yerel marketlerin yanı sıra zincir marketlerde de sürdürülen denetimlerin 19 ilçede devam edeceği bildirildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, marketlerde tespit edilen ihlallere ilişkin yasal işlemlerin Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütüldüğünü belirtti.

Zabıta ekipleri, vatandaşları fahiş fiyat ve stokçuluk konusunda dikkatli olmaları yönünde uyararak, karşılaşılan olumsuzlukların bildirilmesini istedi.