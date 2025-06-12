Ordu'da 5'li Karışım Kaba Yem Tohumu Desteği Besicilerden Büyük İlgi Görüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Ordu'da 5'li Karışım Kaba Yem Tohumu Desteği Besicilerden Büyük İlgi Görüyor

Ordu\'da 5\'li Karışım Kaba Yem Tohumu Desteği Besicilerden Büyük İlgi Görüyor
12.06.2025 12:15  Güncelleme: 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in hayata geçirdiği 5'li karışım kaba yem tohumu desteği, besicilerin süt veriminde ve kalitesinde artış sağlamasıyla dikkat çekiyor. Üreticilere 70 ton tohum dağıtıldığı belirtildi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in, 'nitelikli tarım' projesi kapsamında uygulamaya koyduğu 5'li karışım kaba yem tohumu desteği besicilerden büyük ilgi gördü. Besicilerin arazilerine ektikleri 5'li karışım kaba yemler zaman içerisinde sütün veriminde ve kalitesinde artış yaşanmasını sağladı.

Büyükşehir Belediyesi'nin tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla üreticilere verdiği destekler de artarak devam ediyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalar ile hayvan yetiştiricilerine dağıtımı yapılan yem bezelyesi, yulaf, macar fiği, kılçıksız buğday ve tritikaleden oluşan 5'li kaba yem karışım tohumu yem maliyetlerini düşürmesi ve süt verimine katkısı dolayısıyla üreticilerin yüzünü güldürdü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Çamaş ilçesi Edirli mahallesinde hayvancılık yapan Mehmet Çamaş'ın işletmesine bir ziyaret gerçekleştirdi. 5'li karışım kaba yem desteği ile hayvancılığa katkı sağladıklarını aktaran Başkan Güler, üreticilerin bu uygulamayı çok beğendini belirtti.

"Karışım ile sütün verimi artıyor"

5'li karışım kaba yemin süt verimliliğine katkı sağladığını ifade eden Başkan Güler, "Tarım alanında önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Hem tohumu hem de ekim ve hasatta makineleri biz veriyoruz. 5'li karışım yem ile hayvancılıktaki önemli bir kalem olan yem meselesi halledilmiş oluyor. Çalışmalarımız hayvancılığı da harekete geçiriyor, sütün ve etin de kalitesi artıyor" dedi.

Çamaş ilçesi Edirli Mahallesinde 5'li karışım yem bitkisi ekimi yapan Mehmet Çamaş isimli üretici, 32 dekar alanda ekim gerçekleştirdi. 5'li karışım yem bitkileri ile Büyükşehir Belediyesi sayesinde tanıştıklarını ve önemli bir tasarruf elde etmenin yanı sıra süt veriminin de arttığını ifade eden Çamaş, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e hem tohum hem de makine desteği dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Üreticilere 70 ton tohum dağıtıldı

Öte yandan 2021 yılında başlayan 5'li karışım kaba yem desteği kapsamında Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde üreticilere 70 ton tohum dağıtılırken 5 bin 600 dekar arazide de ekim gerçekleştirildi. - ORDU

Kaynak: İHA

Mehmet Hilmi Güler, Ekonomi, Güncel, Tarım, ordu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ordu'da 5'li Karışım Kaba Yem Tohumu Desteği Besicilerden Büyük İlgi Görüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
44 yaşındaki futbolcuya sessiz sedasız imzayı attırdılar 44 yaşındaki futbolcuya sessiz sedasız imzayı attırdılar
Burcu Özberk, Bali’deki kira fiyatlarının Türkler yüzünden yükseldiğini açıkladı Burcu Özberk, Bali'deki kira fiyatlarının Türkler yüzünden yükseldiğini açıkladı
5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi Sonuçlar herkes için sürpriz oldu 5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Sonuçlar herkes için sürpriz oldu
Dünya futbolu şokta 3 milyon euroluk borcunu ödeyemeyen 114 yıllık kulüp iflas etti Dünya futbolu şokta! 3 milyon euroluk borcunu ödeyemeyen 114 yıllık kulüp iflas etti
Başörtülü kadın alınmadı denmişti Olayın altından 18 milyon takipçili İbrahim Yılmaz çıktı Başörtülü kadın alınmadı denmişti! Olayın altından 18 milyon takipçili İbrahim Yılmaz çıktı
Bahar Aksu cinayetinde ilk duruşma 2 sene dışarı çıkmadan köy evinde saklanmış Bahar Aksu cinayetinde ilk duruşma! 2 sene dışarı çıkmadan köy evinde saklanmış
DEM Parti duyurdu İşte Abdullah Öcalan’ın görüşmek istediği 5 kişi DEM Parti duyurdu! İşte Abdullah Öcalan'ın görüşmek istediği 5 kişi
Ümit Özdağ’ın tutukluluğunun devamına karar verildi Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi
Beşiktaş, Osayi’den sonra Fenerbahçe’nin bir yıldızını daha istiyor Beşiktaş, Osayi'den sonra Fenerbahçe'nin bir yıldızını daha istiyor
Okan Buruk’un yüzüne bakmadığı futbolcu için sıraya girdiler Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu için sıraya girdiler
İhanetin bedeli ağır oldu Aldatan kocasını ve metresini arabayla ezdi İhanetin bedeli ağır oldu! Aldatan kocasını ve metresini arabayla ezdi

12:26
Gözaltına alınan 10 fenomenin kimlikleri belli oldu İçlerinde tanıdık isimler var
Gözaltına alınan 10 fenomenin kimlikleri belli oldu! İçlerinde tanıdık isimler var
12:13
İçinde 244 kişinin bulunduğu yolcu uçağının düşme anı kamerada
İçinde 244 kişinin bulunduğu yolcu uçağının düşme anı kamerada
11:02
MSB: Terör örgütünün fesih kararı sonrası teslim olan terörist sayısında artış var
MSB: Terör örgütünün fesih kararı sonrası teslim olan terörist sayısında artış var
10:21
Cinsel içerikli paylaşım yapan gençleri sopayla acımasızca dövdü
Cinsel içerikli paylaşım yapan gençleri sopayla acımasızca dövdü
17:56
Sane’nin İstanbul’a geliş tarihi ve maliyeti belli oldu
Sane'nin İstanbul'a geliş tarihi ve maliyeti belli oldu
17:49
Sinan Akçıl’dan eski sevgilisi Hadise ile ilgili soruya bomba yanıt
Sinan Akçıl'dan eski sevgilisi Hadise ile ilgili soruya bomba yanıt
17:47
Serdal Adalı, Osayi Samuel’in transferinde son durumu açıkladı
Serdal Adalı, Osayi Samuel'in transferinde son durumu açıkladı
17:36
Nereden nereye Beşiktaş’ın eski yıldızı Vagner Love, 3. Lig’e transfer oldu
Nereden nereye! Beşiktaş'ın eski yıldızı Vagner Love, 3. Lig'e transfer oldu
17:17
Boşanma aşamasındaki eşinin evinin önünde video çekip kendini vurdu
Boşanma aşamasındaki eşinin evinin önünde video çekip kendini vurdu
17:14
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olma yolunda
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olma yolunda
17:13
Elektrik kıvılcımları yangın çıkardı, 40 dönüm buğday küle döndü
Elektrik kıvılcımları yangın çıkardı, 40 dönüm buğday küle döndü
17:11
Kümeste tavuklarına bakarken yorgun mermi isabet eden genç yaşamını yitirdi
Kümeste tavuklarına bakarken yorgun mermi isabet eden genç yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2025 13:03:42. #7.13#
SON DAKİKA: Ordu'da 5'li Karışım Kaba Yem Tohumu Desteği Besicilerden Büyük İlgi Görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.