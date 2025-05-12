Ordu\'da Arıcılara 2400 Kovan Desteği

Ordu'da arıcılık sektörünün geliştirilmesi ve yeni üreticilerin sektöre kazandırılması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında 48 arıcıya toplam 2 bin 400 adet arılı, polen ve propolis tuzaklı kovan teslim edildi.

Fatsa ilçesinde düzenlenen teslim töreniyle üreticilere 50'şer adet olmak üzere toplamda 2 bin 400 arılı kovan dağıtıldı. Kovan desteği, Bolaman Havzası Projesi çerçevesinde 12 ilçede Dünya Bankası destekli olarak uygulandı.

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, projenin hem sektörün büyümesi hem de yeni üreticilerin sektöre katılması açısından önemli olduğuna dikkat çekerek, "İlimiz için arıcılık önemli bir sektör. Geçtiğimiz yıllarda bu proje kapsamında varroa ilacı dağıtarak toplu ilaçlama çalışmaları yapıldı. Bu yıl ise 48 üreticimize polen ve propolis tuzaklı toplam 2 bin 400 arılı kovan desteği sağladık" dedi.

"Yeni arıcılar sektöre kazandırılıyor"

Arıcılığın kalitesini ve verimini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Yılmaz, "Bu proje sayesinde hem mevcut üreticilerimize katkı sunuluyor hem de sektöre yeni arıcılar kazandırılıyor. Üreticilerimiz oldukça memnun. Önümüzdeki süreçte ek bütçeyle projenin genişletilmesi ve daha fazla üreticiye ulaşılması hedefleniyor. Ordu balının kalitesini ve verimini artırarak üreticilerimizin daha çok kazanç sağlamasını istiyoruz. Hem Bolaman Havzası Projesi hem DOKAP hem de Bakanlık kaynaklarını kullanarak desteğimizi sürdüreceğiz" diye konuştu. - ORDU