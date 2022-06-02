Ordu'da çiftçilere hindi palazı dağıtıldı - Son Dakika
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Ordu'da çiftçilere hindi palazı dağıtıldı

02.06.2022 16:54
Ordu'da çiftçilere hindi palazı dağıtıldı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in kırsal alandaki kalkınma hamlesi her geçen gün büyüyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in kırsal alandaki kalkınma hamlesi her geçen gün büyüyor. 'Kendi kendine yeten bir Ordu' sloganıyla yapılan çalışmalar çerçevesinde, Perşembe ilçesindeki 10 yetiştiriciye toplam 750 adet 45 günlük hindi palazı ve 1 aylık yem verildi.

Göreve geldiği günden itibaren kırsal kesimde hayvancılığa, et ve süt üretimine destek olmak, tarım alanında üretim ile verimliliği arttırmak amacıyla nitelikli tarım projeleriyle dikkat çeken Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi. 2019 yılından bu yana, kaz, koyun, keçi, manda, arı sütü üretimi, seracılık, sözleşmeli tarım modeli, atıl arazilerin tarıma kazandırılması gibi çeşitli projeleri vatandaşlarla buluşturan Başkan Güler, Perşembe ilçesinde yaşayan 10 çiftçiye 750 adet 45 günlük hindi palazı ve 1 aylık yem desteği verdi.

"Yeni gelir kaynakları oluşturuyoruz"

Dağıtım töreninde konuşan Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sait İnan, "Bugün Perşembe ilçemizde 10 üreticimize 750 hindi palazı dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in de ifade ettiği gibi belediyenin asli işlerini zaten yerine getiriyoruz. Bunun yanında ilimizde ürün çeşitliliğini artırıp, ekonomiye katkı sunmak amacıyla tarım ve hayvancılık alanındaki desteklerimiz sürüyor. İnşallah bu projemiz ticari işletmelere dönüşerek üreticilerimize yeni gelir kaynakları oluşturacak" dedi.

Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan ise programda yaptığı konuşmada, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in üretime verdiği desteklerden birini daha Perşembe ilçemizde gerçekleştiriyoruz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, tarım ve hayvancılıkta ilimizde bir çığır açtı. Bu projenin daha da gelişeceğine inanıyorum. Verdiği desteklerden dolayı kendisine teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Sözleşmeli tarım modeli uygulanacak

Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Ultav da hindi üretiminden elde edilecek ürünleri tarım şirketi vasıtasıyla sözleşmeli tarım modeliyle satın alacaklarını belirterek, "Projenin başarıya ulaşması halinde 10 kişiler 100 kişilere ulaşarak, yeni bir üretim alanı ilimize kazandırmış olacağız" diye konuştu. - ORDU

Ordu'da çiftçilere hindi palazı dağıtıldı
Ordu'da çiftçilere hindi palazı dağıtıldı
Ordu'da çiftçilere hindi palazı dağıtıldı
Ordu'da çiftçilere hindi palazı dağıtıldı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Mehmet Hilmi Güler, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ordu'da çiftçilere hindi palazı dağıtıldı - Son Dakika


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