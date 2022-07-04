Ordu'da fındık dalda kalmıyor - Son Dakika
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Ordu'da fındık dalda kalmıyor

04.07.2022 11:42
Ordu'da fındık dalda kalmıyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler tarafından 2 yıl önce ve fındık bahçe sahiplerinin kolaylıkla yerli işçi bulmasını sağlamak amacıyla başlatılan 'Fındık Dalda Aklın İşçide Kalmasın' projesine bu yıl da devam ediliyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler tarafından 2 yıl önce ve fındık bahçe sahiplerinin kolaylıkla yerli işçi bulmasını sağlamak amacıyla başlatılan 'Fındık Dalda Aklın İşçide Kalmasın' projesine bu yıl da devam ediliyor. Yeni sezon için başvuruların devam ettiği çalışmada son 1 haftada rekor başvuru yapıldı.

2 yılda 1067 bahçe sahibi ile 4 bin 23 fındık işçisini bir araya getiren, bahçe sahiplerinin işçi, işçilerin de bahçe işi bulmasını sağlayan projeye 1 haftada rekor başvuru yapıldı. 1 Haftalık sürede 62 bahçe sahibi ile 1207 yeni işçi ise projeye dahil oldu. Bu rakamlar sonrası sistemde toplam bahçe sahibi 1129 olurken toplam işçi sayısı ise 5 bin 230'a yükselerek rekor kırdı.

İşçi-işveren kazanıyor

Projenin 2 yıldan bu yana devam ettiğinin altını çizen Başkan Güler, "Proje sayesinde il dışına çıkan milyonlarca liranın önüne geçilmiş olunuyor" dedi. Başkan Güler, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Gerçekleştirdiğimiz projeler ile yeni bir sektör oluşturduk. 2 yıl önce başlattığımız bu proje sayesinde hem üreticimize büyük destek vermiş olduk hem de işçimizi korumuş olduk. Dahası bu proje sayesinde il dışına çıkacak milyonlarca lirayı il içinde kendi esnafımızda kalmasını sağlamış olduk. Bu yılda proje aynı hız ve kararlılıkla devam ediyor. 1 haftada projeye rekor başvuru yapıldı. Halende devam ediyor. Bu proje ile fındık yetiştiriciliğini profesyonel yönetilen bir işletme haline dönüştürmeyi hedefliyoruz. Fındık bahçe sahiplerinin ve işçilerin daha fazla gelir sağladıkları, her iki taraf için kazan-kazan durumu oluşturan profesyonel fındık yetiştiriciliği ve fındıkta katma değeri yüksek çağdaş bir seviyeye ulaşmayı hedefliyoruz"

Başvurular devam ediyor

"Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın" projesinden fındık bahçesi sahipleri, fındık hasat işçileri ve fındık hasat işçisi olmak isteyenler ücretsiz yararlanabilecek. Fındık bahçesi sahipleri, işçiler ve işçi olmak isteyenler, hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında 0 (452) 233 40 40 numaralı hattı arayarak ya da www.uretenordu.com adresinden platform merkezine ulaşarak kayıt ve talep oluşturabilecek. - ORDU

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Kaynak: İHA

Mehmet Hilmi Güler, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ordu'da fındık dalda kalmıyor - Son Dakika

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