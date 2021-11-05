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Ordu'da fındık üreticilerinin TMO'ya talebi artıyor - Son Dakika

Ordu'da fındık üreticilerinin TMO'ya talebi artıyor

05.11.2021 12:21

Ordu'da fındık üreticilerinin TMO'ya talebi artıyor "Manava verseydim 2 bin 500 lira fark olacaktı" Ordu'da, serbest piyasada 23,5 liraya kadar gerileyen fındık fiyatları, üreticilerin Toprak Mahsulleri Ofisi'ne yönelmesini arttırıyor.

Ordu'da fındık üreticilerinin TMO'ya talebi artıyor

"Manava verseydim 2 bin 500 lira fark olacaktı"

ORDU - Ordu'da, serbest piyasada 23,5 liraya kadar gerileyen fındık fiyatları, üreticilerin Toprak Mahsulleri Ofisi'ne yönelmesini arttırıyor. Üreticiler, bir ton fındıkta yaklaşık 3 bin liralık fark olduğunu belirterek, mahsullerini TMO'ya getirdiklerini belirtiyor.

TMO tarafından Ordu'nun Altınordu ilçesinde, yeni sezon fındık alımına 1 Eylül tarihinde başlandı. Sistem üzerinden randevu oluşturan üreticiler, fındıklarını TMO alım noktasına getirmeye devam ediyor. Ordu'da serbest piyasada da 23,5 lira seviyesinde seyreden 50 randıman fındık fiyatları, üreticilerin TMO'ya olan ilgisini arttırdı. Randevularını alan üreticiler 50 randıman üzerinden Giresun kalite fındığın kilogramını 27, levant kaliteyi 26,5 ve sivri kaliteyi 25,5 teslim ediyor.

Tokat'ta hasadını yaptığı fındığını Ordu'daki TMO alım noktasına getiren Musap Güney, "Burada fındığımızı vereceğiz. Serbest piyasada düşün olduğundan TMO'yu tercih ediyoruz. Aslında bana göre fiyatların TMO'da daha yüksek olması gerekiyor çünkü zahmetli bir ürün ama buna da şükür" dedi.

"Manava verseydim 2 bin 500 lira fark olacaktı"

Ünal Demir isimli fındık üreticisi de fındığının bir kısmını manava, geri kalanını ise TMO'ya getirdiğini ifade ederek, "Daha iyi fiyata satmak için buraya getirdik ama randımanı burada da iyi gelmedi. 53 randıman geldi ve 27 lira 40 kuruşa verdim. Serbest piyasada bu fındık 23,5-24 liradan satılacaktı. Bir tonda yaklaşık 2 bin 500 TL fark olmuş oluyor" şeklinde konuştu.

Galip Özbucak isimli fındık üreticisi ise fiyatlardan memnun olduğunu belirterek, "Fiyatlar burada daha yüksek. Ürünümüzü güzel bir şekilde temizledik ve seçtik. Bu yıl araziye baktığımıza göre fındık alamadık ama 23 buçuk liradan da vermek istemedik. İki ton fındıkta yaklaşık 6 bin lira fark ediyor. Bu da bizim gibi kırsalda yaşayan insanların 5-6 aylık geçim kaynağı. O nedenle TMO'yu tercih ettik" ifadelerine yer verdi.

Ordu'da fındık üreticilerinin TMO'ya talebi artıyor
Ordu'da fındık üreticilerinin TMO'ya talebi artıyor
Ordu'da fındık üreticilerinin TMO'ya talebi artıyor
Ordu'da fındık üreticilerinin TMO'ya talebi artıyor
Ordu'da fındık üreticilerinin TMO'ya talebi artıyor
Ordu'da fındık üreticilerinin TMO'ya talebi artıyor
Ordu'da fındık üreticilerinin TMO'ya talebi artıyor

Toprak Mahsulleri Ofisi, fındık fiyatları, Fındık, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ordu'da fındık üreticilerinin TMO'ya talebi artıyor - Son Dakika Ekonomi


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