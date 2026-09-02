Ordu'da hasat sonrası kurutma mesaisi sürüyor: üreticiler fındığını güneşte harmanlayarak randımanını korumaya çalışıyor
Ordu'da sahil kesimlerinde tamamlanan fındık hasadının ardından orta ve yüksek kesimlerde üreticilerin kurutma mesaisi devam ediyor. Üreticiler, ürünlerini güneş altında gün boyunca karıştırarak kuruturken, özellikle nemli havalarda fındığın zarar görmemesi için düzenli harmanlama yapıyor. Serbest piyasada randımanına göre yaklaşık 170 liraya alıcı bulan fındık, TMO'da ise 50 randıman 250 liradan satılıyor.
Ordu'nun yüksek kesimlerinde hasadı yapılan fındıkların kurutulması için üreticilerin mesaisi devam ediyor.
Ordu'da sahil kesimlerinde tamamlanan fındık hasadı, orta ve yüksek kesimlerde devam ederken, hasadını tamamlayan üreticiler ürünlerini kurutmaya çalışıyor. Fındıklar, güneş altında gün boyunca karıştırılarak kurumaya bırakılıyor.
Üreticiler, fındığın kalitesini ve randımanını korumak amacıyla kurutma işlemini dikkatli bir şekilde gerçekleştiriyor. Özellikle nemli havalarda ürünün zarar görmemesi için fındıklar düzenli olarak harmanlanıyor.
Serbest piyasada randımanına göre yaklaşık 170 lira seviyelerinde alıcı bulan fındık, TMO'da ise 50 randıman 250 liraya satılıyor. Üreticiler, alın teriyle yetiştirdikleri ürünlerini en iyi şekilde hazırlayarak değerlendirmeyi hedefliyor.
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